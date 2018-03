Spór o ustawę o IPN. „Początek w stwierdzeniu prezydenta Obamy”

Wszystko ma swój początek w stwierdzeniu prezydenta Obamy z 2012 r., który powiedział, że Żydów przemycano do getta warszawskiego. Wspomniał również o istnieniu „polskich obozów zagłady” – tak do sporu wokół ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i relacji polsko -izraelskich w programie „Halo Polonia” odniósł się publicysta i reżyser filmowy żydowskiego pochodzenia Emanuel Rund.

– Po pierwsze Żydów nie przemycano do getta, byli w nim umieszczani siłą, a po drugie – nie było „polskich obozów zagłady”, ale niemieckie nazistowskie obozy śmierci na terytorium Polski. Większość ludzi nie przykłada wagi do poprawności tego stwierdzenia. Czasem posługuje się nim jako skrótem myślowym, mając na myśli coś innego – dodał.



„Sytuacja wymknęła się spod kontroli”



– Ale oczywiście nie dziwi mnie fakt, że większość Polaków nie jest w stanie przyjąć tej retoryki. Czują się znieważeni i chcą sprostowania, stąd wypowiedź polskiego premiera i prezydenta Dudy. Niestety sytuacja wymknęła się spod kontroli, pojawiły się niepotrzebne reakcje ze strony społeczności żydowskiej, z Izraela i z drugiej strony; dlatego zawrzało. A powinniśmy raczej dążyć do ostudzenia emocji.



Dodał: „Oczywiście, wśród Polaków było wielu takich, którzy nienawidzili Żydów. Było także wielu, wielu Polaków, którzy ich ratowali. Mam zatem nadzieję, że wszystko dobrze się skończy i przyjaźń polsko-żydowska będzie trwała nadal”. <

źródło: TVP Polonia, TVP Info

Reżyser przygotowuje się do nakręcenia filmu o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.Rund ma polskie korzenie – jego dziadek urodził się pod Gliwicami. Dziadkowie ze strony ojca i matki nie przeżyli Holokaustu.