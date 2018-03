Wypadek załogi samolotu w drodze do pracy. Lot odwołany

Rejs z Zielonej Góry do Warszawy został anulowany z powodu wypadku, jaki w drodze do pracy maiła załoga samolotu. Wszyscy trafili do szpitala na badania kontrolne. Pasażerom odwołanego lotu zagwarantowano inne opcje podróży do Warszawy.

Do wypadku samochodowego doszło nad ranem przed lotniskiem Babimost pod Zieloną Górą. Do pracy jechali piloci i stewardesa pracujący w PLL LOT. Po drodze uczestniczyli w kolizji, której sprawcą był najprawdopodobniej kierowca osobowego auta, który wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wymusił pierwszeństwo.



W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, ale cała załoga została przewieziona do szpitala na badania kontrolne.



Na poranny lot z Zielonej Góry do Warszawy na lotnisku czekało 50 osób. Część pasażerów pojechała do Warszawy podstawionym autobusem, inni przesunęli wylot na jutro.

