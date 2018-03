Rybacy wyłowili z rzeki 26 par ludzkich dłoni

Rybacy z Chabarowska wyłowili z rzeki Amur 26 par ludzkich dłoni. Jak się jednak okazało, ręce odcięto zgodnie z przepisami.

W Rosji postępuje się w ten sposób z niezidentyfikowanymi zwłokami. Odcina się im ręce, by potem pobrać z nich odciski palców i sprawdzić, czy ich były posiadacz nie jest do odnalezienia w policyjnej bazie danych.



Najprawdopodobniej pracownicy chabarowskiego biura ekspertyz zamiast zutylizować pozostały „materiał biologiczny”, wyrzucali go do rzeki.

