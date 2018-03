Premier Litwy: Możemy być mediatorem między KE a Polską

Litwa może być swego rodzaju mediatorem między Komisją Europejską, a Polską – powiedział w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia premier tego kraju Saulius Skvernelis. Szef litewskiego rządu wyjaśniał w „Sygnałach Dnia” w radiowej Jedynce, że można znaleźć takie rozwiązania, które nie będą prowadzić do „podejmowania radykalnych decyzji”.

– To chyba najważniejszy punkt. Myślę, że Polska na pewno znajdzie taki kompromis, który pozwoli uniknąć sankcji. Jeśli jednak tak się nie stanie – choć nie wierzę – to nasz Sejm, rząd, pani prezydent będą sie kierowali tym, że Polska jest naszym strategicznym partnerem. Na pewno Polskę wesprzemy – stwierdził premier Litwy.



– Mówiąc przede wszystkich o małych krajach, takich jak kraje bałtyckie, to rozwiązywanie takich kwestii samodzielnie jest bardzo trudne. Dlatego razem z Polską, w ramach sojuszu NATO możemy i musimy dążyć do tego, aby była zapewniona obrona powietrzna. Rozmieszczenie Iskanderów w obwodzie kaliningradzkim na stałe to dodatkowy czynnik, który jest powiązany nie tylko z krajami bałtyckimi i Polską. W zasięgu Iskanderów mogą znaleźć się też stolice innych państw – dodał.

#wieszwiecej | Polub nas

źródło: IAR

Premier Polski Mateusz Morawiecki przybył z wizytą na Litwę. Premier spotka się w Wilnie z premierem i prezydent Litwy – Saulisem Skvernelisem oraz Dalią Grybauskaite. Szef polskiego rządu weźmie też udział w szczycie premierów państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. W trakcie rozmów poruszone zostaną zarówno tematy dwustronne, jak i związane ze współpracą na forum unijnym.– Nasza współpraca z Litwą na polu energetycznym, handlowym, gospodarczym, biznesowym oraz kulturalnym jest coraz bardziej ścisła – ocenił szef polskiego rządu po spotkaniu z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem. Mateusz Morawiecki dodał, że Litwa jest dla Polski partnerem strategicznym także ze względu na więzy historyczne, położenie geograficzne, sprawy obronności oraz stosunek do Rosji.– Wspieramy Litwę w nadzorze nad litewskim niebem, ale również staramy się rozwijać wspólne projekty energetyczne oraz takie, które zwiększą naszą wymianę, jeśli chodzi o transport gazu – zaznaczył szef polskiego rządu. Premier podziękował także za wsparcie Litwy w sporach, które Polska toczy w UE.– One sprowadzają się do tego, jak rozumieć transformację systemu postkomunistycznego – zaznaczył Mateusz Morawiecki. – Akurat Litwa doskonale to rozumie, jako państwo, które wcześniej było republiką sowiecką – dodał.