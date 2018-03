„Tak, Pomagam!”. Rusza zbiórka żywności

Już czternastą zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, Pomagam!” organizuje Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi przed Świętami Wielkanocnymi. Zbiórki odbędą się 9 i 10 marca w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. W poprzedniej zbiórce świątecznej w grudniu w ok. 2,3 tys. sklepów zebrano ok. 500 ton żywności, która trafiła do 50 tys. samotnych rodziców, bezdomnych, chorych i rodzin wielodzietnych.

Podczas wielkanocnej zbiórki wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu, z których najuboższe rodziny i placówki Caritas przygotują świąteczne posiłki.



– Wielkanoc, podobnie jak święta Bożego Narodzenia, to czas, w którym każdemu potrzebna jest bliskość drugiego człowieka – mówi ks. Krzysztof Sroka, zastępca Dyrektora Caritas Polska odpowiedzialny za programy żywnościowe.



– Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami – dodaje. Caritas chce dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł cieszyć się wielkanocnym śniadaniem.

Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.Każdorazowo w akcji zbierania żywności uczestniczy ok. 20 tys. wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas i szkolnych Kół Caritas.Zbiórka przeprowadzona będzie m.in. w sklepach sieci Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour, Lewiatan, Polomarket, Mila i wielu innych.Osoby potrzebujące można również wesprzeć wysyłając w trakcie zbiórki ,,Tak, Pomagam!" charytatywny SMS pod numer 72052 z hasłem PACZKA (koszt to 2,46 z VAT).