Donald Trump: Kim Dzong Un obiecał całkowitą rezygnację z broni jądrowej

Kim Dzong Un przekazał za pośrednictwem przedstawicieli Korei Płd., że godzi się na całkowitą rezygnację z broni jądrowej (denuklearyzację), a nie tylko na zamrożenie programów jądrowych – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

Kim obiecał też, że w okresie poprzedzającym spotkanie na szczycie z Trumpem „nie będzie żadnych prób rakietowych”.



„To ogromny postęp, ale sankcje będą utrzymane aż do zawarcia porozumienia. Rozpoczęło się planowanie spotkania” – napisał Donald Trump w tweecie opublikowanym w czwartek wieczorem.



Spotkanie Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem, o które poprosił przywódca KRLD za pośrednictwem dyplomatów z Korei Płd., mogłoby się odbyć w maju. Poinformował o tym szef południowokoreańskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Czung Uj Jong podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.



