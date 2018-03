Spotkanie Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem może w maju

Spotkanie Kim Dzong Una z prezydentem USA, o które prosił przywódca KRLD w liście wręczonym Donaldowi Trumpowi, mogłoby się odbyć w maju – powiedział szef południowokoreańskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Czung Uj Jong w Waszygntonie.

Podczas konferencji prasowej – zapowiadanej wcześniej m. in. przez prezydenta Donalda Trumpa, który powiadomił dziennikarzy o tym, że o godz. 19 jeden z dwóch dygnitarzy południokoreańskich przebywających w Waszyngtonie wygłosi „bardzo ważne oświadczenie” – Czung Uj Jong ujawnił, że przekazał prezydentowi Trumpowi szczegółowe sprawozdanie z pobytu delegacji Korei Płn. w Korei Południowej



Delegacja, na której czele stała siostra dyktatora Kim Jo Dzong, odwiedziła ten kraj przy okazji otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu.



Czung Uj Jong zaznaczył, że przywódcy Korei Płn. zależy teraz na jak najrychlejszym spotkaniu z prezydentem Trumpem. Dodał, że po rozmowach z prezydentem USA i jego współpracownikowi może potwierdzić, iż do rozmów dojdzie najprawdopodobniej w maju.

#wieszwiecej Polub nas

List do prezydenta Trumpa



W liście, którzy dwaj dyplomacji południowokoreańscy przekazali na ręce prezydenta Trumpa, Kim Jo Dzong obiecał, że jego kraj powstrzyma się od wszelkich porób z bronią jądrową i testów balistycznych. Jak zaznaczył szef południoworeańskiego BBN, przywódca KRLD wydaje się bardzo oddany idei denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.



Jednocześnie Czung Uj Jong zapowiedział, że presja wywierana na Koreę Płn. będzie kontynuowana dopóty, dopóki nie skłoni reżimu do konkretnych działań.



Oznacza to – podkreślają amerykańskie media – że przewidziane na kwiecień wspólne ćwiczenia wojskowe USA i Korei Płd. „odbędą się w terminie”.