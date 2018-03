Serbski Kościół Prawosławny chce zmienić nazwę na Serbski Kościół Prawosławny-Patriarchat Peciu. Peć znajduje się w Kosowie, które w 2008 r. uzyskało niepodległość. Ze strony Cerkwi to próba torpedowania wysiłków Belgradu, który pragnie poprawić stosunki z Kosowem.

Konserwatywny Serbski Kościół Prawosławny, który ma również znaczne wpływy wśród wyznawców prawosławia w sąsiednich krajach bałkańskich – Bośni, Chorwacji i Kosowie - przypominając, że Peć to historyczna kolebka serbskiego prawosławia i rewindykując tę więź, może stanąć na drodze do odprężenia w stosunkach Belgrad-Prisztina – ocenia Agencja Reutera.



Patriarcha tego Kościoła Ireneusz oświadczył w wywiadzie dla belgradzkiego dziennika „Kurir”, że w ramach dokonywanej obecnie zmiany w wewnętrznej konstytucji Serbskiego Kościoła Prawosławnego zostanie on przemianowany na Serbski Kościół Prawosławny-Patriarchat Peciu.



To posunięcie oznacza, że Kościół przeciwstawia się wysiłkom podejmowanym przez serbski rząd w celu poprawy napiętych stosunków z Kosowem, którą Bruksela stawia jako jeden z warunków przyjęcia Serbii do Unii Europejskiej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Ludność Kosowa jest w ponad 90 proc. albańska, ale wielu Serbów nadal traktuje ten kraj, w którego krajobrazie w wielu okolicach dominują prawosławne klasztory, jako kolebkę ich prawosławnej wiary i cywilizacji.