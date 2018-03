Podróbki za miliony w pirackiej rozlewni perfum i fabryce kosmetyków

Nawet 20 mln zł mogą być warte podróbki przechwycone przez wołomińskich policjantów i celników w Lesznowoli. Na terenie dwóch posesji odkryto magazyny oraz nielegalną rozlewnię perfum. W budynkach tych znajdowało się ponad 158 tysięcy sztuk podrobionych perfum, 3,7 tys. innych kosmetyków oraz blisko 5,8 tys. etykietek do odzieży światowych marek. Zatrzymano jednego Ormianina i troje Ukraińców pracujących przy wytwarzaniu fałszywek.

Podczas wspólnej akcji funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku oraz wołomińskich policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, udało się trafić na jedną z największych fabryk podrabianych perfum i kosmetyków. Na terenie prywatnej posesji w Lesznowoli wytwarzano fałszywki najbardziej znanych światowych producentów.



W pierwszym budynku natrafili na Ormianina i Ukraińca, którzy sortowali gotowe produkty, przygotowując je do wywiezienia do odbiorców. Podróbki trafiały na polskie bazary, ale także do mniejszych butików i sklepów internetowych.

Luksus spod strzechy



Gdy sprawdzono drugi budynek na tej samej posesji okazało się, że właśnie tam produkowane są fałszywki. Znajdowała się tam kompletna linia do rozlewania perfum. Przy działających maszynach siedziały dwie, całkowicie zaskoczone, Ukrainki.



Podczas przeszukania policjanci i funkcjonariusze KAS zabezpieczyli 48 plastikowych baniaków o pojemności około 20 litrów zawierających bazy do perfum, a także blisko 131 tys. sztuk kosmetyków, udających produkty renomowanych światowych firm. Ponadto przejęto szklane fiolki, nakrętki, etykiety i mechanizmy do spryskiwania.



W tym czasie inna grupa funkcjonariuszy wkroczyła na teren jednej z posesji w okolicach Piaseczna. Natrafili tam na 27 tys. falkonów podrobionych perfum, 3,7 tys. sztuk innych kosmetyków i blisko 5,8 tys. sztuk etykietek do odzieży z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi. Wartość towaru oszacowano na 20 miliony złotych.



Czworo zatrzymanych cudzoziemców usłyszało wprowadzania do obrotu towaru oznaczonego prawnie zastrzeżonymi znakami towarowymi czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu. Grozi za to do 5 lat więzienia.