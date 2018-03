Produkował nielegalne papierosy. Unikał więzienia za to samo przestępstwo

Prawie milion podrobionych papierosów i 2,5 tony tytoniu przechwycili policjanci poznańskiego CBŚP i wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w nielegalnej fabryce wyrobów tytoniowych w Opatówku pod Kaliszem. Organizatorzy tej manufaktury stracili towar i maszyny warte co najmniej 2 mln zł. Pewne też jest, że na ich działalności skarb państwa stracił ok. 3,2 mln zł.

Na trop fabryki wpadli policjanci CBŚP z Poznania wespół z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Z ich ustaleń wynikało, że w okolicach Kalisza przestępcy uruchomili produkcję podrabianych papierosów, które miały trafiać na bazary w Polsce i krajach Unii Europejskiej.



Kiedy zespół śledczych namierzył miejsce ukrycia fabryki, zdecydowano o jak najszybszym wkroczeniu do manufaktury. Policjanci wkroczyli do dużej hali w Opatówku. Okazało się, że przestępcy dobrze zamaskowali produkcję. Wszystkie okna w budynku byłe zasłonięte roletami antywłamaniowymi, a posesja była monitorowana kamerami. Niektóre były skierowane na ulicę, by producenci mogli sprawdzać, czy nikt się nie interesuje ich przybytkiem.

Po odsiadce wrócił do nielegalnej produkcji



Funkcjonariusze całkowicie zaskoczyli trzech Ukraińców, zajmujących się produkcją papierosów. – W hali zabezpieczono kompletną i linię technologiczną do produkcji papierosów, kilkaset tysięcy wyprodukowanych papierosów, ponad dwie tony tytoniu i inne wymagane do nielegalnej produkcji komponenty w postaci: bibuły papierosowej, filtrów, taśm do produkcji ustnika i kleju – mówi kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.



W tym samym czasie w Koninie zatrzymano 53-letniego mężczyznę, który miał zorganizować produkcję nielegalnych papierosów. W przeszłości odsiedział kilka lat w więzieniu za podobne przestępstwa. Mało tego, ciążył na nakaz doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia kolejnego wyroku.



Podczas przeszukania jego mieszkania oraz samochodu, policjanci natrafili na 500 tys. sztuk papierosów i ponad pół tony tytoniu. Wszyscy zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zarzuty nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych. Sąd aresztował całą czwórkę na trzy miesiące.

Papierosy bardziej dochodowe niż narkotyki syntetyczne



Od kilku lat policja likwiduje mniej laboratoriów amfetaminowych niż fabryk papierosów. W 2017 r. funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 12 fabryk produkujących papierosy (26 w 2016 r.) i uodnaleźli 20 miejsc, w których przetwarzano i konfekcjonowano tytoń (46 w 20-16 r.). Mniejsza liczba zlikwidowanych fabryk papierosów wynika z faktu, iż członkowie grupy przenieśli przestępczą działalność poza granice polski. Przechwycono prawie 169 mln (2016r. – 199 mln) sztuk papierosów oraz 259 tys. kg (305 tys. kg) krajanki tytoniowej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Gangsterskie manufaktury zorganizowane są najczęściej tak, aby minimalizować straty w razie wpadki. Fabryki nie znajdują się zazwyczaj w tym samym miejscu, co wytwórnie krajanki. Gangi dysponują także swoimi magazynami, ale starają się tak organizować produkcję, by jak najszybciej wypuścić towar na czarny rynek.Nielegalne papierosy udają później papierosy przemycane zza wschodniej granicy. Oczywiście wciąż podrabiane są popularne wyroby najbardziej znanych, droższych marek.