21 osób poszkodowanych w następstwie ataku na byłego rosyjskiego szpiega

Łącznie 21 osób zostało poszkodowanych w związku z otruciem byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala, którego w niedzielę znaleziono nieprzytomnego w Salisbury w Wielkiej Brytanii – poinformowała w czwartek policja.

Brytyjski podwójny agent zaatakowany bronią chemiczną Niedzielna zapaść byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki były następstwem próby zamordowania obojga przy użyciu środka... zobacz więcej

Po kontakcie z nieznaną substancją kilkoro poszkodowanych w szpitalu „przeszło badania krwi, było poddanych leczeniu, otrzymało wsparcie” – powiedział na antenie Sky News szef miejscowej policji Kier Pritchard. Wyjaśnił, że wśród 21 osób poszkodowanych są Siergiej Skripal i jego córka.



Są to pierwsze oficjalne doniesienia dotyczące kolejnych poszkodowanych w związku z tym zdarzeniem. Niektóre media informowały wcześniej o dwóch funkcjonariuszach, którzy trafili do szpitala, uskarżając się na problemy z oddychaniem oraz podrażnienie oczu.



Pritchard dodał, że w szpitalu pozostają trzy osoby. Skripal oraz jego córka, których znaleziono w niedzielę nieprzytomnych na ławce w Salisbury, są w stanie krytycznym. Stan policjanta Nicka Baileya, który jako jeden z pierwszych przybył na miejsce zdarzenia, poprawia się – powiadomił szef miejscowej policji.



Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, został w 2006 roku skazany na 13 lat więzienia za przekazywanie od lat 90. Brytyjczykom danych na temat działających w Europie rosyjskich agentów. W trakcie procesu przyznał się do postawionych mu zarzutów.



W 2010 roku został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa i objęty dokonaną na lotnisku w Wiedniu wymianą czterech rosyjskich więźniów na 10 szpiegów przetrzymywanych przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI). Po przybyciu do Wielkiej Brytanii zamieszkał w Salisbury.

#wieszwiecej Polub nas