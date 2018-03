„Nasze jajniki - wasze klęczniki”, „Brak legalnej aborcji zabija”. Strajk kobiet w Warszawie

Pod hasłem #JesteśmyWszędzie z placu Konstytucji w Warszawie wyruszył II Międzynarodowy Strajk Kobiet – manifestacja, która ma być wyrazem solidarności z kobietami na całym świecie. Manifestujący zmierzają w kierunku ronda Dmowskiego.

W Dniu Kobiet podobne wydarzenia jak w stolicy odbywają się także w innych miastach w Polsce, m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu czy Wrocławiu.



Na czele stołecznego marszu – w którym uczestniczą kobiety w różnym wieku oraz mężczyźni – niesiony jest baner z napisem „Warszawski strajk kobiet”, a za nim widnieje rząd czarnych parasolek, tworzących napis: „Prawa kobiet”.



Uczestnicy, zachęcani przez organizatorki, skandują hasła: „Siła kobiet”, „Bronimy życia - życia kobiet”, „Nasze jajniki - wasze klęczniki”, „Stop przemocy wobec kobiet” oraz „Solidarność naszą bronią”. Manifestanci trzymają także transparenty z hasłami: „Nie deptać 100 lat praw kobiet”, „Jest Konstytucja, nie możecie wszystkiego”, „Wierzymy w siłę kobiet”, „Dość kupczenia prawami kobiet”, „Droga babciu, dziękuję. #Polskaniepodległa”, „Zróbmy sobie lepsze prawo – kobiety do polityki”, „Brak legalnej aborcji zabija”, „Oprócz macic mamy mózgi, decydujemy same” czy „Solidarność jest kobietą”.

Organizatorzy wydarzenia rozdają też naklejki z napisem „Siła kobiet”. Demonstracja ma się zakończyć na rondzie Dmowskiego, które – zdaniem organizatorek – jest miejscem „regularnie zawłaszczanym przez ugrupowania nacjonalistyczne”. Jednym z tematów przewodnich tegorocznego II Międzynarodowego Strajku Kobiet jest 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce.Organizatorki domagają się także m.in. dostępu do legalnej aborcji „na żądanie”, wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół, refundacji antykoncepcji i in-vitro, równości płac bez względu na płeć oraz wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej. Międzynarodowy Strajk Kobiet to inicjatywa oddolnej, bezpartyjnej koalicji kobiet, nawiązująca do Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (tzw. Czarnego Poniedziałku) – protestu zorganizowanego 3 października 2016 roku przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.

W Koszalinie grupa ok. 60 manifestujących, głównie kobiet, spotkała się przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, skąd ruszyła na Rynek Staromiejski, skandując hasła: „Kasa na szkoły, nie na kościoły” czy „Moje ciało, mój wybór”.



– To nasze prababcie, praciotki wywalczyły dla nas 100 lat temu prawa wyborcze, powinnyśmy im być wdzięczne – mówiła do uczestniczek manifestacji feministka, społeczniczka, radna miejska Dorota Róża Chałat (SLD). – Korzystajmy z naszych praw wyborczych – apelowała Chałat. W Kielcach z okazji Dnia Kobiet przedstawicielki nieformalnej grupy „Kielecka Inicjatywa Kobiecym Okiem” (zrzeszającej kobiety angażujące się politycznie, działające w ruchach obywatelskich i organizacjach pozarządowych) udekorowały kotylionami tabliczki z nazwami ulic i skwerów, którym patronują kobiety.



Jak mówiła podczas konferencji prasowej radna Agata Wojda (PO), jest to próba przeniesienia do Kielc zapoczątkowanej w stolicy akcji „Ulice dla Kobiet”. Jak wyliczała, na blisko 700 ulic i placów w Kielcach kobiety patronują 23, a mężczyźni ok. 170.



– Ta dysproporcja jest bardzo rażąca, dlatego stwierdziłyśmy, że to dobry pomysł, by „odkopać” biografie kobiet zapomnianych, niedocenianych, nieznanych w kieleckiej społeczności i poprosić instytucje, organizacje i osoby prywatne, by prośbę u uhonorowanie takich patronek zgłaszały do urzędu miasta – zaznaczyła Wojda. Na sobotę w Kielcach zaplanowano tradycyjną Manifę. W nawiązaniu do 100 rocznicy nabycia praw wyborczych przez Polki oraz 100. rocznicy niepodległości Polski jej uczestniczki przejdą przez centrum miasta pod hasłem „Kobieta Niepodległa”.