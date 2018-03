Gowin: Wszyscy prawdziwi polscy patrioci musieli patrzeć na tamtą akcję antysemicką z odrazą

– Przede wszystkim Marzec ’68 przygotował bunt robotników w grudniu 1970 roku, protesty w 1976 roku, „wybuch”, powstanie Solidarności w 1980 roku - mówiąc krótko, nie byłoby dzisiejszej wolnej, demokratycznej Polski bez protestów sprzed 50 lat. Przepraszać dziś powinni ci, którzy zorganizowali haniebną akcję antysemicką, wymierzoną w elitę polskich naukowców, czyli dawni komuniści – stwierdził na antenie TVP Info wicepremier Jarosław Gowin.

W programie „Gość Wiadomości” minister nauki i szkolnictwa wyższego odniósł się do głosów, które zarzucały premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przekroczenie granic wypowiedzi w trakcie środowego wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim, w którym stwierdził, że jest dumny z wydarzeń marcowych.



– Czytałem dziś w internecie, że jedna z izraelskich gazet przypisała panu premierowi Morawieckiemu pochwałę tych represji antysemickich. To jest haniebne wypaczenie sensu słów pana premiera Morawieckiego – zaznaczył minister Gowin.



– Gdy mówił o dumie, to miał na myśli zachowania, postępowanie protestujących studentów. Ja też czuję się z tych zachowań antykomunistycznej młodzieży bardzo dumny, zresztą sam należę do pokolenia NZS-ów. W 1980 roku my - nie pamiętając tamtych wydarzeń, bo byliśmy za młodzi - pamiętaliśmy o świadectwie naszych paręnaście lat starszych kolegów. Między innymi dzięki temu włączyliśmy się w ten wielki nurt Solidarności, w ten ruch narodowowyzwoleńczy, jakim była Solidarność – podkreślił wicepremier.

Spytany przez red. Krzysztofa Ziemca, czy powinniśmy być dumni z tego ruchu, którzy otworzył drogę do wolnej Polski, i wstydzić się tego, co stało się z Polakami żydowskiego pochodzenia, minister spytał: „Nie tyle wstydzić, bo czy pan, ja czy 99 proc. naszych telewidzów mieliśmy cokolwiek wspólnego z tymi antysemickimi, haniebnymi ekscesami?”.– Myślę, że wszyscy polscy patrioci, którzy nie dali się oszołomić hasłom skrajnie nacjonalistycznym, którymi grała komunistyczna władza, żeby zapewnić sobie jakieś resztki poparcia, wszyscy prawdziwi polscy patrioci musieli patrzeć na tamtą akcję antysemicką z odrazą – zaznaczył.

Wicepremier Jarosław Gowin uważa, że dzisiejsze słowa ambasador Izraela w Polsce podczas obchodów 50. rocznicy Marca '68 były mało przemyślane i niepotrzebne.



Anna Azari powiedziała m.in., że wyrzucenie Żydów z Polski było rozkazem całkowicie moralnie nielegalnym i że przez długi czas nie mogła zrozumieć, jak mogło do tego dojść. „Przez ostatnie półtora miesiąca już wiem, jak łatwo w Polsce obudzić i przywołać wszystkie demony antysemickie - nawet kiedy w kraju prawie nie ma Żydów. Są ludzie, którzy mówią, że wtedy nie było Polski” – mówiła Azari.



Jarosław Gowin powiedział w TVP Info, że słowa ambasador „dolewają benzyny do ognia” w dobie sporu z Izraelem o nowelizację ustawy o IPN.



– Skala antypolonizmu, który ujawnił się przy okazji całego tego zamieszania wokół ustawy o IPN-ie, jest bez porównania większa w środowiskach żydowskich niż skala antysemityzmu w Polsce – stwierdził.



Jarosław Gowin dodał, że mówi o tym „nie po to, żeby ten antysemityzm w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać, bo ci, którzy dzisiaj głoszą hasła antysemickie sprzeniewierzają się zasadom moralnym”. Podkreślił, że antysemityzm, podobnie jak antypolonizm, jest formą rasizmu. Wicepremier powiedział też, że głosiciele haseł antysemickich są „pożytecznymi idiotami, to znaczy służą wrogom Polski i dają argumenty tym, którzy chcą zohydzić wizerunek Polski na świecie”.

Nowelizacja ustawy o IPN, która weszła w życie 1 marca, stanowi, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Przepisy nie dotyczą badań naukowych ani działalności artystycznej.6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN, a następnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.Nowelizacja wzbudziła kontrowersje m.in. w Izraelu.