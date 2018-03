Mateusz Morawiecki spotkał się z prezesem Światowego Kongresu Żydów

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek w Brukseli z prezesem Światowego Kongresu Żydów Ronaldem Lauderem – podało radio RMF FM. Informację potwierdziła korespondentka TVP Info w Brukseli Dominika Ćosić.

– Spotkanie było bardzo udane – powiedział szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski w rozmowie z RMF FM.

W ramach #BrusselsForum premier Morawiecki spotkał się także z prezesem Światowego Kongresu Żydów Ronaldem S. Lauderem, w cztery oczy. @tvp_info — Dominika Cosic (@dominikacosic) March 8, 2018

źródło: pap

Pod koniec lutego prezes Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder w liście otwartym wezwał do zażegnania obecnego kryzysu polsko-żydowskiego.„Powstały kryzys musi zostać zażegnany. Chcielibyśmy, by liderzy po obydwu stronach – polskiej i żydowskiej – usiedli przy stole, doszli do porozumienia i wrócili na drogę współpracy i rozwoju wzajemnych relacji” – napisali prezes ŚKŻ Ronald Lauder i wiceprezes Robert Singer.