Od marca nowa odsłona Poranków TVP Info. Telewizja stawia na osobowości stacji

Od marca Poranek TVP Info w nowej odsłonie. Telewizja chce zarażać pozytywną energią już od godz. 5:55. Stawia na osobowości stacji. Do duetu prowadzących dołączył prezenter serwisów informacyjnych.

Stacja TVP Info co pół godziny prezentuje najważniejsze i najświeższe informacje z kraju i ze świata. W krótkiej, dynamicznej i przystępnej formule.



W poranku na bieżąco prezentowana jest prognoza pogody i informacje ze świata sportu przygotowane we współpracy z redakcją TVP Sport. Pojawia się dużo relacji z całego kraju. Stacja współpracuje ze wszystkimi 16 ośrodkami regionalnymi TVP.



Reporterzy TVP Info są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jako pierwsi docierają na miejsce. Poranki TVP Info to także przeglądy prasy, portalu tvp.info, a także fachowe komentarze i analizy bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.



Poranek TVP Info sięgać będzie również po materiały przygotowane przez portal tvp.info.

