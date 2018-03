Macierewicz reaguje na informacje o zmianie planów ws. raportu

Antoni Macierewicz zareagował na wiadomości portalu wPolityce.pl, według których raport podkomisji MON, badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, nie zostanie zaprezentowany w ósmą rocznicę tragedii. – Te informacje nie mają nic wspólnego z prawdą – twierdzi szef podkomisji.

Antoni Macierewicz ostro zareagował na doniesienia o zmianie planów ws. raportu o katastrofie smoleńskiej. Portal wPolityce.pl przypomniał, że od listopada zeszłego roku pojawiały się informacje, że podkomisja miała opublikować w kwietniu końcowy raport ze swoich prac. Po zmianie na stanowisku szefa MON wiadomo było o planach publikacji o „raporcie technicznym” dotyczącym okoliczności katastrofy.



Jednak wciąż nie zakończyły się ekshumacje ofiar katastrofy. Ma się to stać dopiero w maju. Wyniki sekcji zwłok mają być jedną z podstaw do orzekania o okolicznościach katastrofy. Ponadto trwają również prace naukowców z amerykańskiego National Institute for Aviation Research, którzy w lutym przez tydzień przebywali w Polsce, by stworzyć wirtualny model TU-154M.

źródło: wpolityce.pl

Badania te mają potrwać rok. Stąd 10 kwietnia, według portalu wPolityce, miała być wyświetlona tylko prezentacja multimedialna podsumowująca dotychczasowe badania i wnioski z nich wypływające.– Są to twierdzenia niemające nic wspólnego z prawdą. Wygląda to jak promowanie narracji Macieja Laska (byłego członka państwowej komisji, która w latach 2010-11 badała katastrofę smoleńską) na temat prac podkomisji – skomentował to w rozmowie z niezalezna.pl Macierewicz. – Portal, który w taki sposób przedstawia działania i plany podkomisji smoleńskiej, powinien nazywać się Onet.pl – dodał Macierewicz.