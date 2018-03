ORMO - dla nieuków i celebrytów

Nikt ze studentów Marca ’68, ganianych przez facetów w ciemnych płaszczach, opaską na ramieniu i białą pałką w ręku, nie wspomina dobrze zetknięcia z tzw. aktywem robotniczym. Wielu odczuło jego zapał na własnej skórze. Jednak ówczesne władze nie były zadowolone z aktywu, którego główną siłą byli funkcjonariusze Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej. Na słynne ORMO towarzysze znaleźli pomysł w kolejnych latach. Obywatele ludowej ojczyzny mogli już spać spokojnie - ORMO czuwało.

ORMO czuwa! To hasło funkcjonariuszy wspomagających milicję. Z czasem stało się ono wytartym frazesem i było tematem opowiadanych chętnie kawałów, ale były też lata, gdy budziło szczery lęk.



Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej powstały w lutym 1946 r. Nikt inny jak późniejszy I sekretarz KC PZPR stwierdził wówczas, że siły bezpieczeństwa są zbyt skromne, a na rozbudowę kadr pieniędzy nie ma. Poza tym postawa ideologiczna ciągle znacznej liczby milicjantów nie spełniała do końca wyśrubowanych kryteriów towarzyszy z komitetu centralnego. Trzeba było więc dodać im ducha, przydzielając do pomocy ochotników pracujących bez wynagrodzenia i wątpliwości.



Do pierwszych zadań ormowców należało: udzielanie pomocy MO przy zwalczaniu bandytyzmu oraz przygotowanie rezerw do uzupełnienia oddziałów milicji. Wkrótce jednak skwapliwie poszerzono ich zakres działań o obronę i utrwalanie ustroju. Warunki przyjęcia do służby były proste jak milicyjna pałka. Wiek 18-45 lat, czysta kartoteka, ale przede wszystkim właściwa postawa ludowodemokratyczna.

Potem jeszcze tylko przysięga: „Przyrzekam sumiennie i gorliwie wypełniać obowiązki członka ORMO, ze wszystkich sił pomagać organom Milicji Obywatelskiej. W utrzymaniu spokoju i porządku publicznego, zwalczaniu i ściganiu przestępstw, a przede wszystkim przestępstw przeciwko ustrojowi demokratycznemu. Wykonywać rozkazy swoich przełożonych, zachowywać wszystko, o czym wiem w tajemnicy w związku ze służbą w ORMO oraz strzec godności i honoru członka ORMO”.W ten sposób obywatel stawał się funkcjonariuszem, którego władza i uprawnienia z czasem rosły. W początkowych latach mógł on patrolować ulice jedynie z milicjantem, potem już samodzielnie. Na czas służby mógł dostać broń. Nie mógł dokonać rewizji, ale mógł łatwo sprawić, żeby dokonał jej odpowiedni organ władzy. Niezawodni w ochronie referendów i wyborów organizowanych przez ludową demokrację. Na nich trzeba było uważać. Z nimi trzeba się było liczyć.

„Motywacją była zawiść”



Gdy przyszedł marzec 1968 roku, również stanęli do walki, tym razem w zwartym szyku w ramach aktywu robotniczego, ramię w ramię ze Zmilitaryzowanymi Oddziałami Milicji Obywatelskiej (ZOMO), znanymi ze swoich wyczynów również w późniejszych latach. Motywacja była równie prosta jak zasady rekrutacji do służby. Przed nimi, jak im wpajano, stanęły bandy rozwrzeszczanych gówniarzy, bananowej młodzieży, która wszystko miała i wszystko przychodziło jej łatwo dzięki wpływowym rodzicom. – Rzeczywiście, motywacją była zawiść – przyznaje historyk dr Tomasz Pączek. – W 1968 r. przekrój społeczny w ORMO był zdecydowanie robotniczy. Partia napuszczała więc jedną stronę na drugą w imię marksistowskiej walki klas. Naprzeciwko byli ci inteligenci, którzy tylko studiują i mają się lepiej, po przeciwnej stronie „wy, robotnicy, którzy musicie tak ciężko pracować, by oni mogli się uczyć”. Tak ich motywowano – mówi historyk.



Dr Piotr Osęka z Instytutu Nauk Politycznych PAN dodaje, że dla ormowca wszystko było proste, zgodne z ustalonymi przez partię normami. Stąd idealnie wpisywali się w sposób myślenia Władysława Gomułki. – Właściwie Gomułka mógłby być dla nich wzorem do naśladowania – przyznaje Osęka.



Nic dziwnego, że entuzjazm aktywu robotniczego dał się we znaki studentom biorącym udział w rozruchach marcowych. Wszyscy, bez względu na późniejsze losy i poglądy, wspominają ich jak najgorzej. Jednak zapał ormowców nie był wystarczający dla władz ówczesnego MSW. – Towarzysze z ministerstwa doszli do wniosku, że pododdziały ORMO nie były dostatecznie efektywne. Powodem mniejszej od spodziewanej skuteczności miał być fakt, że aktyw robotniczy musiał jednak stawać naprzeciwko mieszkańców tych samych miast, osiedli, bloków i zakładów pracy. Naprzeciwko swoich znajomych i sąsiadów. Dlatego władze wpadły na nowy pomysł. W razie podobnych wypadków funkcjonariusze będą interweniowali w innych miastach – mówi dr Tomasz Pączek. – Ta zasada często się sprawdzała przy okazji kolejnych rozruchów, w 1970 r., 1976 r. i stanie wojennym – przyznaje.



Wśród ormowców dziennikarze, aktorzy i literaci



W epoce gierkowskiej, w latach 70., ORMO staje się coraz popularniejszą instytucją. W jej skład wchodziło ponad 450 tysięcy członków. Struktury rezerw zdążyły się już rozrosnąć. Powstały wyspecjalizowane komórki, jak choćby Brygady Ruchu Drogowego. – Nie każdy mógł wstąpić do Brygady, bo trzeba było spełnić określone warunki. Trzeba było mieć choćby prawo jazdy i samochód. Wśród nowych członków znaleźli się również aktorzy, literaci czy dziennikarze. Wstępowano tam jednak chętnie, bo wiązało się to z określonymi przywilejami – mówi dr Piotr Osęka. Jednym z nich mogła była swoista nietykalność. – Kierowców samochodu z naklejką ORMO milicjanci z reguły nie sprawdzali. A to dawało możliwość pijackiej jazdy, bo nawet jakby co, to było się ormowcem – dodaje.

Mniej lub bardziej oficjalne przywileje były zresztą swego rodzaju zadośćuczynieniem lub nagrodą za ideową służbę bez regularnego wynagrodzenia. Ormowcy mieli dostęp do wszystkich elitarnych instytucji, z których mogli korzystać normalni milicjanci. A to miało wówczas realne znaczenie. Resort dysponował swoimi sklepami, stołówkami, szpitalami, ośrodkami wczasowymi czy przedszkolami. W razie uszczerbku na zdrowiu podczas służby funkcjonariusze ORMO mogli liczyć na normalną milicyjną rentę, dostawali też normalną pensję w swoich zakładach pracy za czas poświęcony na patrolowaniu ulic, zabezpieczaniu fabryk czy rozpędzaniu demonstracji.



– Nieformalnie mogli też liczyć na wstawiennictwo resortu przy załatwianiu lepszej posady. To wtedy również miało istotne znaczenie – przyznaje dr Tomasz Pączek.



Do ORMO, a szczególnie do Brygad Ruchu Drogowego, wstępowali już nie tylko panowie o nie najwyższym ilorazie inteligencji. Wśród nich znaleźli się także znani dziennikarze, aktorzy czy literaci. Bohaterscy i sympatyczni ormowcy byli opiewani w komiksach, książkach i filmach. Bardzo popularna wśród młodzieży była choćby postać Pana Samochodzika, wykreowana przez Tomasza Nienackiego, który zresztą sam był członkiem ORMO.



Z czasem jednak świetność i korzyści płynące z służby zaczęły tracić blask. „Poświęcenie” ormowców nigdy nie znalazło uznania w oczach społeczeństwa. Odnoszono się do nich z większą niechęcią niż do milicjantów. Ci przynajmniej robili to, co robili, bo im za to płacono. A ormowcy popełniali świństwa, bo sami tak chcieli. Ich funkcja coraz częściej wzbudzała śmiech. Już na początku lat 80. w „Misiu” Stanisława Barei „porucznik MO, Lech Ryś, sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką urwisów”. W tę zabawną do łez rolę wciela się Stanisław Mikulski. Dekadę wcześniej robił to jako poważny, ale sympatyczny ormowiec w „Panu Samochodziku”.



Pod koniec lat 80. w filmie „07 zgłoś się” do ormowca weterana z wyraźną niechęcią odnosi się nawet porucznik Sławomir Borewicz, syn utrwalacza władzy ludowej, który zginął w latach 40. ORMO rozwiązano w listopadzie 1989 roku. Są dziś i tacy, którzy za tą organizacją tęsknią, ale to głównie członkowie tej organizacji.