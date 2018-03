Premier zdymisjonował trzech wiceministrów. Kolejne dymisje w poniedziałek

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że w poniedziałek przedstawi kolejne dymisje wiceministrów w swoim rządzie. Zapewnił, że jest zdeterminowany, aby w ciągu dwóch miesięcy „odchudzić rząd”.

W czwartek szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję sekretarza stanu w KPRM Jarosława Pinkasa. Natomiast portal wPolityce.pl nieoficjalnie podał informację, że premier przyjął również dymisję wiceministrów infrastruktury: Kazimierza Smolińskiego i Tomasza Żuchowskiego.



Premier pytany w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli, czy poza tymi trzema dymisjami, ogłosi kolejne w przyszłym tygodniu, odpowiedział, że z Brukseli udaje się do Wilna, jednak w sobotę oraz niedzielę będzie rozmawiał z częścią ministrów o „odchudzeniu rządu”.



– Oprócz tych trzech dymisji, które już przyjąłem, będzie w poniedziałek jeszcze zdecydowanie więcej, niż trzy kolejne dymisje. Tak, żeby za tymi słowami, które przedstawiłem kilka dni temu poszły od razu czyny – mówił Morawiecki.



– Ja mam bardzo mocną wolę, jestem zdecydowany, żeby w ciągu dwóch miesięcy odchudzić nasz rząd, uporządkować tematy kart kredytowych, gabinetów politycznych, ale w szczególności liczbę wiceministrów i kompetencje poszczególnych wiceministrów – dodał szef rządu.



Na początku tygodnia premier Morawiecki zapowiedział, że w ciągu najbliższych 2–3 miesięcy chce zredukować liczbę ministrów i wiceministrów o 20–25 proc.



Oświadczył też, że chce zlikwidować wszelkie nagrody, premie dla ministrów i wiceministrów, a podsekretarze stanu mają przejść do grupy urzędników służby cywilnej. Szef rządu mówił też, że o zmniejszeniu liczby członków gabinetów politycznych; zapowiedział także zmniejszenie lub likwidację kart kredytowych w administracji rządowej, wszędzie tam, gdzie one nie będą niezbędne.