Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata udają się do Izraela

Weterani walk o niepodległość Polski, w tym żołnierze gen. Władysława Andersa, oraz polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata odwiedzą Izrael w dniach 11-15 marca. Wizytę polskich bohaterów organizuje Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Wizyta naszych weteranów w Ziemi Świętej odbywa się w roku kilku jubileuszy. 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości staje się okazją podziękowania w ojczyźnie Chrystusa za dar wolności – podkreślił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który będzie przewodniczyć delegacji udającej się do Izraela.



– Dla żołnierzy generała Andersa pielgrzymka przywoła wspomnienia sprzed 75 lat, kiedy to po wyjściu z piekła sowieckich łagrów dotarli do Palestyny i stąd ruszyli wyzwalać Europę spod niemieckiego jarzma. Dla osób odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata wizyta w Izraelu stanie się okazją odwiedzenia Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem, który obchodzi 65. rocznicę założenia. Dla wielu spośród nich będzie to pierwsza wizyta i pierwsza okazja zobaczenia tabliczki i drzewa upamiętniającego ich heroizm z lat wojennych – zwrócił uwagę Kasprzyk.

W pielgrzymce do Ziemi Świętej wezmą udział weterani 2. Korpusu Polskiego, delegacja Sprawiedliwych, którzy w latach okupacji niemieckiej narażając własne życie ratowali Żydów przed zagładą, a także kombatanci Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Sybiracy oraz dawni działacze opozycji antykomunistycznej. Podczas podróży m.in. do Tyberiady, Ramli i Jerozolimy zaplanowano uroczystości upamiętniające polskie walki o niepodległość, w tym wysiłek 2. Korpusu Polskiego, którego żołnierze 18 maja 1944 r. zdobyli Monte Cassino.Planowane jest również spotkanie z kombatantami mieszkającymi w Izraelu. Oprócz szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych kombatantom towarzyszyć będą: wicemarszałek Senatu Maria Koc, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak oraz senator Anna Maria Anders, która jest pełnomocnikiem premiera ds. dialogu międzynarodowego.Obecni będą także przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych poseł Anita Czerwińska oraz wiceprezes IPN Jan Baster. Opiekunem pielgrzymki będzie ks. prof. Waldemar Chrostowski – kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, zaangażowany w dialog katolicko-żydowski.