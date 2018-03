Zmarł wybitny kompozytor i wirtuoz. „Polska muzyka poniosła dziś wielką stratę”

Nie żyje Jerzy Milian, wybitny wibrafonista i kompozytor. Przez kilkanaście lat prowadził Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Miał 82 lata. Artysta zmarł w środę, w wieku 82 lat – podała w czwartek wydawnictwo muzyczne GAD Records.

Jerzy Milian urodził się 10 kwietnia 1935 r. w Poznaniu. Zaczynał jako pianista, ale jego głównym instrumentem stał się wibrafon, na którym zaczął grać w Sekstecie Krzysztofa Komedy. Od końca lat 50. realizował się także jako kompozytor – tworząc zarówno krótkie, przebojowe utwory, jak i rozbudowane, awangardowe formy.



Ukończył poznańską Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu, gry na wibrafonie uczył się sam. W studiowaniu kompozycji pomogli mu Bogusław Schaeffer, Felicjan Dąbrowski oraz Wolfram Heicking. Ten ostatni wykładał na berlińskiej Hochschule fuer Musik, gdzie Milian zdobył dyplom w 1973 r.



Swoją karierę muzyka-wykonawcy Milian rozpoczął od kwintetu, który prowadził w latach 1953-55. Potem był Sekstet Komedy i kwintet prowadzony wspólnie z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Przez kilkanaście lat Zespół Jerzego Miliana regularnie nagrywał na potrzeby Polskiego Radia w Poznaniu. Z Sekstetem Komedy Milian wystąpił m.in. w 1956 r. na I Festiwalu Jazzowym w Sopocie. Następnie przez kilkanaście lat prowadził swój autorski, radiowy zespół nagrywający na potrzeby Polskiego Radia w Poznaniu.

Polska muzyka poniosła dziś wielką stratę. Zmarł kompozytor, pianista, wibrafonista i aranżer Jerzy Milian. https://t.co/xyZFCDeR1I — Cantaramusic.pl (@Cantaramusicpl) 8 marca 2018

#wieszwiecej Polub nas

Muzyk współpracował także z innymi zespołami radiowymi – m.in. Studiem Jazzowym, Orkiestrą Taneczną i Poznańską Piętnastką Radiową. Przez cztery lata (1966-69) prowadził także własne trio, w którym grali Grzegorz Gierłowski i Jacek Bednarek. Poza granicami Polski kompozycje i wibrafon Miliana można było usłyszeć z orkiestrą Gustava Broma (Czechosłowacja), Guentera Gollascha (NRD) oraz prowadzoną przez Etienne'a Verschuerena (Belgia).

Przez 17 lat Milian prowadził Orkiestrę Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji, która powstała w 1973 r., a pierwszego nagrania dokonała w styczniu 1974 r. Zespół występował na licznych koncertach i festiwalach, dokonała wielu nagrań na potrzeby radiowego archiwum. Został rozwiązany w 1991 r.



„Byliśmy jedną wielką rodziną. Muzyki nie robi się przecież tylko na scenie. Choć moje podejście było wtedy może zbyt paternalistyczne, to jednak uważałem zawsze, że być szefem to nie znaczy być treserem” – wspominał kilka lat temu.



Debiutancka płyta Orkiestry, wydana przez Polskie Nagrania w 1975 r., jest uznawana za jedno z najwybitniejszych polskich przedsięwzięć artystycznych stylu easy listening oraz jazz funky. Do tej muzyki wróciła w ubiegłym roku formacja Mitch & Mitch, która przedstawiła ją na kilku koncertach.



Po rozwiązaniu Orkiestry w 1991 roku Milian zrealizował kilka premierowych projektów (m.in. nagrany solo album „Milianalia”). Zaczęto także wydawać niepublikowane wcześniej materiały z jego bogatego archiwum. W 2017 roku ukazał się zbiór wspomnień kompozytora, zatytułowany „Wiem i powiem. Życiorys dobrze brzmiący”, a Muzeum w Chorzowie zorganizowało monograficzną wystawę poświęconą wielowymiarowej twórczości artysty.



Oprócz muzyki pasją Jerzego Miliana było malarstwo - pisał głównie ikony, które prezentował na kilku wystawach.

#wieszwiecej Polub nas