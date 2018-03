Śmierć matki i trójki dzieci. Wstępne ustalenia wskazują na samobójstwo rozszerzone

– Według wstępnych ustaleń prokuratury prawdopodobną przyczyną śmierci 36-letniej kobiety w Zelczynie było powieszenie, a trójka jej dzieci zginęła przez uduszenie – poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Hnatko.

W środę 41-letni mężczyzna, po powrocie rano z pracy do domu w miejscowości Zelczyna (gm. Skawina), znalazł powieszone ciało 36-letniej żony, a w łóżeczkach ciała trójki dzieci w wieku 4, 9 i 12 lat bez widocznych śladów obrażeń. Jak podawała policja, mężczyzna doznał szoku, trafił do szpitala, objęto go opieką psychologiczną.



Przez całą środę prokurator z funkcjonariuszami policji i biegłym lekarzem sądowym prowadził oględziny miejsca ujawnienia zwłok.



– Po oględzinach biegły stwierdził, że prawdopodobnie zgon 36-letniej kobiety nastąpił na skutek powieszenia, zgon dwójki dzieci w wieku 12 i 4 lat w wyniku zadzierzgnięcia, zaś 9-letniego dziecka w wyniku zadławienia – poinformował rzecznik. Dokładne przyczyny śmierci pomogą ustalić sekcje zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

źródło: pap

Wykonane tam zostaną także badania toksykologiczne i inne. Śledztwo dotyczące zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem lub w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie prowadzi w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Wieliczce. W toku śledztwa przesłuchano rodzinę i sąsiadów.Według wstępnych ustaleń śledczych najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tragedii jest samobójstwo rozszerzone, w ramach którego kobieta najpierw zabiła swoje dzieci, a potem targnęła się na własne życie. Policja informowała, że nie miała żadnych zgłoszeń i interwencji dotyczących tej rodziny.