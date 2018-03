Himalaiści pakują sprzęt w bazie pod K2

– Sprzęt wspinaczkowy, reaktory, liny, śpiwory, namioty, część jedzenia. To wszystko zostało zniesione do bazy, ponieważ nie może zostać w górach. Nie będziemy zanieczyszczali gór. Wszystko jest już w bazie i możemy pakować – powiedział kierownik bazy Piotr Snopczyński. Uczestnicy Narodowej Zimowej Wyprawy na niezdobyty zimą szczyt w Karakorum K2 (8611 m) pakują sprzęt do beczek.