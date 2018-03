Pijany kierowca autobusu wiózł dzieci do szkoły. Został zatrzymany

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali rano pijanego kierowcę szkolnego autobusu, który wiózł do szkoły ponad 30 dzieci. 64–letni mężczyzna miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jak poinformowało biuro prasowe policji w Łódzkiem, do zdarzenia doszło na drodze w miejscowości Rękawiec.



Funkcjonariusze z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali do kontroli drogowej autobus szkolny. Przebadano kierowcę na zawartość alkoholu. Okazało się, że miał w organizmie 1,7 promila. Wiózł do szkoły 32 dzieci. Mężczyzna został zatrzymany.



O zdarzeniu powiadomiono także władze gminy. Na miejsce dotarł inny kierowca, który dowiózł dzieci bezpiecznie do szkoły.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

64-latek trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, utrata prawo jazdy i pracy.