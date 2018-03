Wicepremier Jarosław Gowin: Wydarzenia 1968 r. były inspiracją dla pokolenia NZS [Wideo]

– Marzec 1968 r. stał się pretekstem nie tylko do czystek antysemickich, ale również do uderzenia we wszystkich, którzy byli wierni tradycji niezależności akademickiej, dążenia do prawdy ponad podziałami ideologicznym – ocenił w rozmowie z PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.