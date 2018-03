Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet został ustanowiony w 1910 r. Miał promować równouprawnienie polityczne i ekonomiczne kobiet. Dziś święto straciło znaczenie emancypacyjne, a stało się po prostu okazją do okazania szacunku kobietom.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Kobiet był powszechnie obchodzony w czasach PRL. Paniom wręczano wówczas w zakładach pracy upominki; co roku obowiązkowo były to goździki i rajstopy. Były też okolicznościowe przemowy i akademie.



Po upadku komunizmu tradycja pozostała, choć utraciła propagandowy wydźwięk. Młode pokolenie obchodzi je nieobciążone skojarzeniami z PRL-owskimi zwyczajami.



Z okazji Dnia Kobiet organizowanych jest wiele uroczystości, koncertów czy skierowanych właśnie do pań akcji promocji zdrowia.

Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet na swojej stronie internetowej i na Twitterze.



źródło: PAP, IAR

W ocenie głowy państwa obchodzone w tym roku stulecie odzyskania niepodległości oraz ustanowiony przez Sejm RP Rok Praw Kobiet – w setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych - „to szczególnie dobre okazje, aby wyrazić uznanie i szacunek polskim kobietom za ich dokonania, siłę, a zarazem wrażliwość, i podziękować za całe dobro, jakie od Pań otrzymujemy”.– Z okazji Dnia Kobiet w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, ale i osobistym, chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim paniom – powiedział przewodniczący KEP, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w nagraniu opublikowanym na stronie internetowej episkopatu.Hierarcha podkreślił, że 8 marca to „dzień szczególny”. – Kobieta w postaci Maryi stoi jako Matka Kościoła i spełnia wobec Kościoła szczególną rolę. Dlatego też w Dniu Kobiet życzymy wszystkiego, co najlepsze wszystkim Polkom – powiedział abp Gądecki.