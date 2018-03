Kruszenie muru. Marzec '68 zmienił bieg historii

Budowa społeczeństwa i państwa socjalistycznego w Polsce w zasadzie była skazana na porażkę. Opór – jedna z cech Polaków – wobec reżimu stale narastał jako odpowiedź na kolejne represje ze strony władz. Pierwsze rysy na murze pojawiły się już kilka miesięcy po wojnie, ale pęknięcia wyszły dopiero ćwierć wieku później. Doprowadziły do tego wydarzenia marcowe, które pośrednio przyczyniły się do upadku całego bloku państw sterowanych przez ZSRR.

Komunistyczne władze bardzo szybko przekonały się, ze Polacy nie są entuzjastycznie nastawieni do importowanych z Rosji wzorców. Świadczyły o tym nieoficjalne wyniki referendum z 30 czerwca 1946 r., które miało stać się plebiscytem poparcia dla komunistów, a pokazało, że jedności w narodzie nie ma i nigdy nie będzie.



Zadano trzy, wydawałoby się, umiarkowane pytania – o zniesienie Senatu, reformę rolną i utrwalenie zachodnich granic młodego państwa. Władza liczyła, ze obywatele zagłosują 3xTak. Opozycja zdawała sobie jednak sprawę, że gra toczy się o wyższą stawkę – uzależnienie Polski od ZSRR.



Mimo nacisku propagandowego i administracyjnego Polacy opowiedzieli się przeciwko zmianom. Władze przy pomocy sowieckich służb sfałszowały więc wyniki głosowania, co było preludium do sfałszowania również wyborów do Sejmu w 1947 r. i faktycznego podporządkowania kraju Moskwie.



Kolejnym buntem Polaków były wydarzenia w Poznaniu w czerwcu 1956 r. Na fali odwilży po śmierci Józefa Stalina robotnicy zatrudnieni w zakładach Cegielskiego odważyli się zgłosić pretensje w sprawie niesłusznie pobieranego podatku od więcej zarabiających przodowników pracy i pracowników akordowych, co pozbawiło ich znacznej części dochodów.



Kolejne postulaty



Negocjacje nie przynosiły rezultatu, robotnicy zdecydowali się więc na strajk i wyjście na ulice. W trakcie organizowanej oddolnie i nie inicjowanej z zewnątrz demonstracji doszły nowe postulaty – cofnięcia narzuconych norm pracy, podniesienia poborów i obniżenia cen.

Do robotników przyłączali się mieszkańcy, również niezadowoleni z sytuacji w Polsce. Wkrótce tłum powiększył się do ponad stu tysięcy. Choć manifestacje odbywały się pokojowo i były kontrolowane przez aktyw robotniczy, Biuro Polityczne KC PZPR zgodnie z sugestią ministra obrony narodowej marszałka Konstantego Rokossowskiego wysłało przeciwko protestującym czołgi.Do pacyfikacji niepokornego miasta wyznaczono sowieckiego generała Stanisława Popławskiego. Zginęło 49 demonstrantów, zaś rany odniosło ok. 250 osób. Śmierć poniosło również co najmniej ośmiu żołnierzy i milicjantów. Te tragiczne wydarzenia pokazały władzom, które starały się nie dopuścić, żeby w kraju wiedziano o rewolcie, że ludzie są gotowi walczyć o swoje prawa.Wkrótce okazało się też, że Polacy są gotowi walczyć również w imię swoich przekonań. Kolejnym ważnym wydarzeniem, wskazującym, że nigdy nie będzie przyzwolenia na narzucony kierunek zmian, był konflikt wokół budowy kościoła wewnątrz projektowanej Nowej Huty. Doszło do starć, na szczęście już nie na taką skalę, jak w Poznaniu.

Miasto bez Boga



Podkrakowska Nowa Huta miała stać się symbolem PRL i komunistycznego budownictwa. Władze liczyły, że robotnicza dzielnica będzie stanowiła przeciwwagę dla inteligenckiego Krakowa. Zgodnie z założeniem miało to być miasto ateistyczne, mylnie zakładano bowiem, że robotnicy żyjący w systemie sprawiedliwości społecznej nie będą potrzebowali Boga.



Ideolodzy komunistyczni nie przewidzieli, że z Polaków nie da się wyrugować wiary. Przyczyną napięcia było poświęcenie w marcu 1952 r. przez abp Eugeniusza Baziaka krzyża, który w uroczystej procesji przeniesiono na miejsce budowy kościoła, mieszkańcy wymusili bowiem jego powstanie. Władze szybko zaostrzyły jednak kurs wobec Kościoła i w miejsce zaplanowanej świątyni postawiono szkołę, tzw. tysiąclatkę.

Gdy próbowano usunąć krzyż, mieszkańcy Nowej Huty stanęli w jego obronie. Od 27 kwietnia 1960 r. przez kilka dni dochodziło do starć z milicją. Sparzona wypadkami poznańskimi władza już nie zdecydowała się na wysłanie czołgów.



Krzyż pozostał na swoim miejscu. Szkoła mimo to powstała, a Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa ostatecznie zaczęto budować dopiero w 1996 r. Do tego czasu wierni musieli się modlić w okolicznych kościołach. Władze nie ważyły się już tknąć poświęconego krzyża.



Opór narasta



Powstanie poznańskie i incydent w Nowej Hucie były ważnymi epizodami w walce o wyzwolenie Polski spod wpływów Moskwy. Pokazały komunistom, że opór jako odpowiedź na ich działania będzie narastał. Wlały również nadzieję w serca Polaków marzących o niezawisłości.



Jakkolwiek wydarzenia te były przełomowe, nie doprowadziły do powstania zorganizowanych ruchów otwarcie przeciwstawiających się władzom PRL.



Spiralę buntów, które doprowadziły do upadku zbrodniczego systemu i zmian w Europie, zapoczątkowały wydarzenia Marca 1968 r. Jakkolwiek brutalnie stłumione przez władze, zrodziły pokolenie, które odegrało istotną rolę w opozycyjnych organizacjach.

Awangardą tych wydarzeń i przemian byli studenci z pierwszego pokolenia urodzonego po zakończeniu II wojny światowej. Choć nie mieli prawa pamiętać II RP, żyło w nich pielęgnowane pragnienie wolności i marzenie o życiu w suwerennej Polsce.



Zawiedzione oczekiwania



Okoliczności były jednak o wiele bardziej złożone. Marzec '68 był wypadkową wielu innych warunków i czynników. Wśród nich najważniejszym było niezadowolenie z rządów Władysława Gomułki. I sekretarz KC PZPR zawiódł oczekiwania Polaków, którym w październiku 1956 r. obiecał złagodzenie reżimu, m.in. poprzez ograniczenie cenzury i działań organów bezpieczeństwa.



Wydarzenia marcowe poprzedziła również nagonka antysemicka, która rozszalała się w PRL na początku lat 60. i przybrała na sile w czerwcu 1967 r., po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej. Polska zerwała wówczas stosunki dyplomatyczne z Izraelem.



Podczas VI Kongresu Związków Zawodowych w Pałacu Kultury Gomułka wygłosił antysemickie przemówienie, w którym oskarżył Żydów mieszkających w Polsce o działanie na szkodę państwa, nazywając ich „piątą kolumną”. Zwrot ten wywołał tym większe oburzenie, że podczas II wojny światowej określano nim niemieckich sabotażystów działających w Polsce na zlecenie nazistowskich służb.



Choć znaczna część społeczeństwa sympatyzowała z Żydami, którzy zamieszkiwali polskie ziemie od wieków, władze przeprowadziły czystki. Wyrzucono z pracy i zmuszono do emigracji pracowników wielu instytucji państwowych, w tym służb mundurowych. Szacuje się, że do ucieczki z kraju zmuszono ok. 20 tys. osób.

Kropla, która przelała czarę



Podobnie jak w przypadku Poznania '56, wydarzenia marcowe wywołał umiarkowanie błahy, wydawałoby się, incydent, ale będący kroplą, która przelewa czarę goryczy. Tym incydentem było wycofanie z Teatru Narodowego nowoczesnej inscenizacji „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, która, jak twierdził Wydział Kultury PZPR, miała wydźwięk antyradziecki i propagowała „religianctwo”. Sam Gomułka oświadczył, że spektakl „wbija nóż w plecy przyjaźni polsko-radzieckiej”.



30 stycznia 1968 r. odbyło się ostatnie przedstawienie, po którym doszło do spontanicznej manifestacji studentów. Wznoszono hasła z żądaniem zniesienia cenzury i złożono kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Zgromadzenie rozgonili pałkami milicjanci. Aresztowano 35 osób.



Studenci napisali petycję do rządu, domagano się w niej przywrócenia przedstawień i likwidacji ograniczeń w kulturze. Podpisało się pod nią ponad 4 tys. osób. Najbardziej zaangażowanych aktywistów zaczęto usuwać z uczelni. W ich obronie stanęli koledzy i literaci. Sprawy nabierały rozpędu.



8 marca 1968 r. odbyła się pierwsza demonstracja na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, podczas której m.in. wzywano do obrony podstawowych praw obywatelskich. Choć manifestacja przebiegała pokojowo, władze wysłały przeciwko niej oddziały ZOMO i ORMO ubrane po cywilnemu, które spacyfikowały studentów, nie oszczędzając kobiet.



Brutalne pacyfikacje



To zaogniło sytuację. Protesty rozlały się na całą Polskę. Uczestniczyli w nich nie tylko studenci, ale w zasadzie przedstawiciele wszystkich grup społecznych. Manifestacje odbywały się m.in. w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Radomiu, Białymstoku. W wielu przypadkach milicja pacyfikowała pokojowe wiece.

Uczestników zajść potraktowano ostro. Zatrzymano ponad 2,7 tys. osób, wobec 540 wszczęto śledztwo. W procesach politycznych skazano wielu aktywistów, m.in. Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego na 3,5 roku więzienia. Relegowano z uczelni tysiące studentów, zamykano całe wydziały. Do tego wzmożono inwigilację społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa.



Mimo to oddolna rewolta stała się narodzinami zorganizowanej realnej opozycji wobec władz PRL. Uczestnicy wydarzeń marcowych byli wśród założycieli Komitetu Obrony Robotników i wspierali raczkujący NSZZ „Solidarność”. Bez cienia przesady można stwierdzić, że bunt ten był zalążkiem krachu całego systemu komunistycznego w Europie. Jego znaczenie dla historii naszego kontynentu jest ogromne.



Na wydarzenia marcowe warto również spojrzeć z perspektywy przemian na świecie, szczególnie nowych nurtów kontrkulturowych, które inspirowały polskich studentów. Był to przede wszystkim pokątny napływ do kraju muzyki rockandrollowej i narodziny ruchu hippisowskiego. To, czym chcieli żyć młodzi Polacy, było nie do pogodzenia z ideologią komunistyczną.



Praska Wiosna



Podobne przemiany społeczne jak w Polsce naturalnie zachodziły także w innych krajach bloku wschodniego, ale tylko w Czechosłowacji pojawiły się warunki umożliwiające przeprowadzenie realnej liberalizacji życia społecznego. Wiązały się one z próbą budowy „socjalizmu z ludzką twarzą” przez Alexandra Dubčeka, który na początku 1968 r. został I sekretarzem KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

O ile w Polsce protesty zostały spacyfikowane przez lokalną milicję, o tyle u naszych południowych sąsiadów w odpowiedzi na Praską Wiosnę doszło w sierpniu tego roku – zaledwie po kilku miesiącach odwilży – do interwencji wojsk Układu Warszawskiego. W operacji „Dunaj”, mającej stłumić „kontrrewolucję”, uczestniczyli także studenci wcieleni do wojska po usunięciu ze studiów za udział w protestach w Polsce.



W walkach zginęło ponad stu cywili, około tysiąca zostało rannych. Śmierć poniosło też wielu żołnierzy, głównie radzieckich. Interwencja wojskowa pokazała słabość systemu komunistycznego i dodatkowo wzmogła niechęć w stosunku do ZSRR. Wobec braku ustępstw ze strony rządzących, pojawienie się kolejnych ognisk oporu było tylko kwestią czasu.



Wyjątkowo często przeciwko skompromitowanej władzy występowali Polacy. Grudzień '70, Czerwiec '76, Sierpień '80 były kolejnymi pęknięciami w murze, który w końcu musiał runąć. Ich genezą były wydarzenia marcowe.



Trzeba przyznać, że proces likwidacji systemu komunistycznego w Polsce trwał dość długo, bo ponad 20 lat. Najszybciej oddolną rewolucję, która zmiotła zbrodniczy system, przeprowadzono w Rumunii. Wszystko odbyło się w dwa tygodnie, choć kosztowało życie ponad tysiąca osób i do władzy od razu doszli pogrobowcy komunizmu.

Dom z kart



Podobnie jak w przypadku Marca '68, iskrą, która zainicjowała rewoltę, był drobny incydent. 15 grudnia 1989 r. w Timișoarze wybuchł protest parafian przeciwnych karnemu przeniesieniu ewangelickiego pastora ks. László Tőkésa, pochodzacego z mniejszosci węgierskiej.



Protestujący szybko podchwycili hasła wyrażające niezadowolenie z rzadów Nicolae Ceaușescu, które doprowadziły Rumunię do zapaści gospodarczej i społecznej. Demonstranci zostali spacyfikowani przez znienawidzoną w społeczeństwie służbę bezpieczenstwa Securitate. Protesty rozlały się jednak po innych miastach.



17 grudnia wojsko zaczęło strzelać do mieszkańców z ostrej amunicji, zginęło wówczas co najmniej 60 osób. Robotnicy zorganizowali w odpowiedzi strajk. Nieświadomy powagi sytuacji Ceaușescu wyjechał do Iranu; gdy wrócił w kraju, już wrzało. Dyktator starał się uspokoić nastroje, wygłaszając przemówienie z balkonu gmachu KC do tłumu liczącego około stu tysięcy osób.

Jedna z osób w tłumie zaczęła krzyczeć „Timișoara, Timișoara!”. Okrzyk podchwyciły tysiące. Wystraszony Ceaușescu zaczął w panice obiecywać podwyżki płacy minimalnej, dodatki do emerytur, choć wszyscy wiedzieli, że to próżne słowa. Gdy niezadowolenie tłumu sięgnęło zenitu, Ceaușescu uciekł helikopterem. Doszło do krwawych starć. Nie minął tydzień i na obalonym dyktatorze i jego żonie Elenie wykonano egzekucję.