„Polska bezpieczną przystanią dla Żydów w Europie”. Premier pisze do znanego rabina

„W czasie wzrastającej fali antysemityzmu w Europie, Polska znów staje się bezpieczną przystanią dla społeczności żydowskiej” – napisał Mateusz Morawiecki w liście do rabina Shmuleya Boteacha. Boteach jest uznawany za jednego z najważniejszych rabinów w Stanach Zjednoczonych. List polskiego premiera opublikował izraelski „Jerusalem Post”.

„Chcę podkreślić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby poprawić nasze relacje i położyć nacisk na naszą wspólną historię i – niestety – ogromne cierpienie, którego doświadczyliśmy. Polska i Izrael mają moralny obowiązek strzec prawdy o Holokauście” – czytamy w liście premiera, który zgodził się na publikację jego treści.



Wcześniej Boteach zaproponował w publikacji, która także ukazała się w „Jerusalem Post”, że może być mediatorem w sporze, który nastąpił po przyjęciu w Polsce nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. To nie była przypadkowa propozycja, ponieważ premier Morawiecki i rabin Boteach spotkali się we wrześniu 2017 r. w Stanach Zjednoczonych.

Fala antysemityzmu w Europie



„Wobec rosnącej fali antysemityzmu w Europie, nasz kraj jest znów bezpieczną przystanią dla społeczności żydowskiej – tak jak było to przez osiem wieków przed II wojną światową” – napisał Morawiecki.



„Chciałbym was zapewnić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby poprawić nasze relacje i nadać wagę naszej wspólnej historii i, niestety, ogromnemu cierpieniu na polskiej ziemi. Zarówno Polska, jak i Izrael mają moralny obowiązek stania się strażnikami prawdy o Holokauście z powodu wspólnej historii” – dodaje premier.



Żydzi uratowani z Zagłady



Premier pisząc o Holokauście zaznaczył, że „żadna żydowska rodzina, żaden z naszych żydowskich braci i żadna spośród naszych żydowskich sióstr, nie mogliby być uratowani w czasie Shoah (Holokaustu), gdyby nie pomoc polskich sąsiadów”.

„Jeśli dostrzeżemy, że z Holokaustu ocalało ok. 300 tys. Żydów (10 proc. ich ówczesnej populacji w Polsce), to wtedy jasne staje się, że w ich ratunek zaangażowanych było kilka razy więcej Polaków ” - napisał polski premier i zaznaczył, że mimo tych faktów Polakom wciąż błędnie przypisuje się zbrodnie Niemców. Podkreślił także, że w przypadku Niemców używa się określenia „naziści”, natomiast w przypadku Polaków zwraca się uwagę jedynie na narodowość.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Portal tvp.info, „Jerusalem Post”

W liście premier Morawiecki mocno też podkreśla, że polski rząd nie zgodzi się na używanie niewłaściwych historycznie określeń na obozy śmierci, ponieważ, jak zaznacza, to jedynie większa tendencja, której celem jest rzucenie na Polaków niemieckich zbrodni.