Praktiker Polska jednak zdemontowany. Władzę w spółce przejął syndyk

Z braku lepszych możliwości syndyk wyprzedał upadłą sieć cegła po cegle. Wierzycielom niewiele z tego przyjdzie - informuje w „Puls Biznesu”. Pół roku temu wydawało się, że mająca problemy finansowe firma Praktiker Polska ma szansę nadal istnieć.

Co prawda ogłoszone w listopadzie 2017 r. postępowanie syndykacyjne firmy już w kwietniu 2017 r. skończyło się umorzeniem, ale firmę chciała nadal ocalić spółka 3W Dystrybucja Budowlana, działająca w tym samym sektorze rynku – czytamy w gazecie.



Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze „PB”, wynika, że za pięć nadal działających marketów firma chciała zapłacić 26,1 mln zł. Nie dogadała się jednak z wynajmującymi w Gdańsku, Grudziądzu, Olsztynie, Kielcach i Nowym Sączu i od 18 września 2017 r. sąd ogłosił upadłość Praktikera. Władzę w spółce przejął syndyk Krzysztof Gołąb.



Po przejęciu władzy stwierdził, że w związku z rozbieżnościami między wynajmującymi a 3W Dystrybucja Budowlana oraz brakiem innych zainteresowanych nie uda się spółki sprzedać w całości, a generuje ona duże koszty (na które do końca stycznia 2018 r. potrzeba było ok. 14,2 mln zł) i wielkie straty (co najmniej 1,6 mln zł miesięcznie) - podaje gazeta.

– To dlatego postanowiłem zorganizować wielką wyprzedaż, zbywając towary ze sklepów (często przestarzałe lub wybrakowane) w okresie listopad 2017 - styczeń 2018 kolejno z rabatem 40, 70, a nawet 90 proc. Dzięki tej akacji dzienne utargi Praktikera wzrosły dziesięciokrotnie (z niecałych 50 tys. do powyżej 0,5 mln zł), a do masy upadłości trafiło prawie 22 mln zł – powiedział gazecie syndyk.