Błaszczak o artykule Onetu: Te media są zaangażowane politycznie

– Jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, nie ma symptomów jakiejkolwiek zmiany – podkreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, odnosząc się do informacji portalu Onet.pl. – Te media są, widać, zaangażowane polityczne i postanowiły uczestniczyć w kampanii politycznej totalnej opozycji – dodał.

Onet twierdzi, że Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz; do czasu przyjęcia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej prezydent i wiceprezydent USA nie będą się z nimi spotykać. Według Onetu istnienie ultimatum miała potwierdzać notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, sporządzona dwa tygodnie po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego.



W odpowiedzi na pytanie dotyczące tych doniesień biuro prasowe MSZ podało, że opisywany dokument oznaczony sygnaturą Z-99/2018, do którego odnoszą się dziennikarze portalu „jest dokumentem niejawnym”, a jego ujawnienie „nie jest możliwe”. Poinformowano jednocześnie, że MSZ podjęło „działania w związku z możliwością popełnienia przestępstwa określonego w art. 266 Kodeksu Karnego”.



Z kolei w środę Onet opisał wewnętrzną analizę MSZ, którą sporządzić miał były szef gabinetu politycznego przy szefie dyplomacji Jan Parys, a która – jak twierdzą autorzy artykułu - potwierdza istnienie notatki polskiej ambasady w Waszyngtonie i ograniczenia kontaktów na najwyższym szczeblu pomiędzy Warszawą a Białym Domem. Według portalu Parys stwierdził w niej, powołując się wprost na notatkę o sygnaturze Z-99/2018, że „ze względu na znaczenie USA dla bezpieczeństwa Polski nie do przyjęcia jest sytuacja, kiedy prezydent czy premier mają zablokowane kontakty z głównym sojusznikiem”.

O doniesienia Onetu Błaszczak był pytany w środę w TVP Info.



Media zaangażowane politycznie



– Te media są widać zaangażowane polityczne i postanowiły uczestniczyć w kampanii politycznej totalnej opozycji; tylko taka odpowiedź się nasuwa. Bo jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, nie ma żadnych symptomów jakiejkolwiek zmiany – powiedział minister.



Jego zdaniem świadczy o tym m.in. to, że przeszło tydzień po podpisaniu nowelizacji ustawy o IPN w Brukseli minister spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem – sekretarzem obrony Jamesem Mattisem. Błaszczak podkreślał, że „ta rozmowa była bardzo dobra” i dotyczyła m.in. obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju i zakupu nowoczesnego uzbrojenia w Polsce.



Błaszczak był też pytany o słowa lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny ws. wypowiedzi rzeczniczki Departamentu Stanu USA Heather Nauert. – Doniesienia zakładające jakiekolwiek zawieszenie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa lub dialogu na wysokim szczeblu - wszystko to jest po prostu fałszem – mówiła Nauert. Schetyna ocenił, że ta wypowiedź „to nie było dementi” wobec informacji podanych przez Onet.

– Do nich nie docierają fakty, oni mają własne interpretacje żyją w zupełnie innej rzeczywistości, oderwanej od świata, od tego, co się wokół dzieje. Oni są po prostu zakodowani, w związku z tym do nich nic nie dociera – powiedział Błaszczak.