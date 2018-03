„Rozpoczął się proces destrukcji polskiego łowiectwa i myśliwstwa”

Rozpoczął się proces destrukcji polskiego Prawa łowieckiego, a tym samym naszego myślistwa – przekonuje w wywiadzie dla czwartkowego „Naszego Dziennika” były minister środowiska Jan Szyszko (PiS).

Szyszko wskazał, że zmiany w prawie łowieckim to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. Jednak – w jego ocenie – w trakcie prac nad projektem zaczęło się „manipulowanie procesem zmian”.



– Prace trwały, lecz w pewnym momencie rozpoczęło się manipulowanie procesem zmian. Do głosu doszli pewni doradcy i rozpoczął się proces destrukcji polskiego prawa łowieckiego, a tym samym naszego łowiectwa – powiedział.



Pytany przez gazetę, jakich doradców ma na myśli, Szyszko odparł: – Wpływy są różne, a gra toczy się wokół ideologii.



Parlament w defensywie



– Parlament jest w defensywie, bo ulega presji lewacko-liberalnych nurtów. I tak popularność zyskuje fałszywa teza, że prawo naturalne musi ustępować prawu stanowionemu. To jest bardzo niebezpieczne – dowodził Szyszko. Jego zdaniem przez taką postawę „niszczona jest” m.in. samorządność Polskiego Związku Łowieckiego.

Były minister skrytykował też wprowadzenie zakazu uczestnictwa osób do 18. roku życia w polowaniach. – Jeżeli chcemy osiągnąć wysoki poziom łowiectwa, a na nie składają się wiedza, umiejętności i etyka, to potrzeba dużo praktyki od jak najwcześniejszych lat. Zabraniamy dzieciom ćwiczyć kunszt myślistwa, a za to codziennie telewizje pokazują sceny, w których brutalnie zabija się ludzi – ocenił.



W ocenie Szyszki jednym z „przejawów rozmontowywania polskiego modelu łowiectwa” jest również umożliwienie właścicielom gruntów wyłączania ich z polowań.

źródło: pap

Były minister skrytykował przepis, który zabrania szkolenia zwierząt myśliwskich przy wykorzystywaniu żywych zwierząt. – Pies myśliwski wie, jak zachowywać się w danej sytuacji, bo przeszedł gruntowne szkolenie, także z żywą przynętą. Dobrze wiemy, co się dzieje, gdy pies inny niż myśliwski idzie z nami do lasu. Spuszczony ze smyczy, goni wszystko, co zobaczy i zagryzie wszystko, co możliwe – dodał.