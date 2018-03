Szara strefa się kurczy, ale to wciąż 400 mld zł

Prawie co piąta złotówka w obrocie gospodarczym jest ukrywana przed państwem – szacuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych; wciąż trzeba więc walczyć z tym zjawiskiem – donosi „Rzeczpospolita”.

„Rzeczpospolita” przedstawia raport Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Zgodnie z nim szara strefa w Polsce wyniesie w tym roku 18 proc. PKB. To o 0,7 pkt proc. mniej niż w 2017 r. i o 1,5 pkt proc. mniej niż w 2014 r. – zaznacza gazeta.



– Ten spadek ma dwa podstawowe, równie ważne powody – podkreśla w rozmowie z gazetą Bohdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu. – Po pierwsze, to energiczne działania fiskusa podejmowane od dwóch lat, po drugie zaś dobra koniunktura gospodarcza – wyjaśnia.



„Rzeczpospolita” zaznacza, że w ujęciu nominalnym szara strefa w Polsce jednak rośnie.



W 2018 r. wyniesie szacunkowo 402 mld zł, czyli o 6 mld zł więcej niż w 2017 r. i o 41 mld zł więcej niż w 2014 r. Największą jej część stanowi tzw. działalność ukryta, czyli nierejestrowane obroty i transakcje legalnie działających firm. Chodzi tu np. o zaniżanie dochodów, by firma mogła płacić mniejsze podatki, czy zatrudnienie „na szaro”, czyli dzielenie wynagrodzeń na część oficjalną i tę wypłacaną pod stołem.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Nieco mniejsza, ale również istotna – czytamy – jest działalność nieformalna i nielegalna. Ta pierwsza dotyczy przykładowo usług świadczonych przez osoby, które nie prowadzą żadnych rejestrów. Nielegalna działalność to z kolei przemyt, handel narkotykami czy sutenerstwo.