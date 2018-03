Gangsterzy stracili magazyn z narkotykami, które warte były miliony złotych

Stołeczni policjanci zlikwidowali magazyn narkotyków, w którym znajdowało się 13 kg amfetaminy w proszku i litr płynnej, 15 kg marihuany oraz kokaina i mefedron. „Towar” wart był ponad trzy miliony zł. Funkcjonariusze zatrzymali także dwóch hurtowników i ich dwóch klientów, którzy wychodzili z magazynu po zakupie narkotyków.

Z ustaleń policjantów ze stołecznego wydziału antynarkotykowego wynikało, że od jakiegoś czasu dilerzy ze Śródmieścia i Bielan zaopatrują się u nowych hurtowników. Ci zaś mieli ulokować swoje magazyny we wspomnianych dzielnicach. Funkcjonariuszom udało się namierzyć jedno z mieszkań wykorzystywanych przez hurtowników. Dzięki informacjom operacyjnym i obserwacji lokalu, ustalili, że 2 marca do hurtowników ma przyjść dwóch klientów.



„Kocioł”



Ledwie dilerzy opuścili mieszkanie w bloku na Śródmieściu, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. 38-letni Marcin R. oraz 32-letni Tomasz M. byli całkowicie zaskoczeni. Chwilę później z lokalu wyszedł 28-letni Piotr P., który w rekach trzymał torbę z narkotykami. On również został zatrzymany. Policjanci wiedzieli, że w lokalu jest jeszcze co najmniej jeden mężczyzna. Uznali, że gdyby zapukali do drzwi, to mógłby próbować pozbyć się obciążających go dowodów. – Policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. W środku przebywał 38-letni Piotr P., poszukiwany listem gończym do odbycia kary półtora roku więzienia za przestępstwa narkotykowe – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info kom. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.



W przeszłości starszy z panów P., odsiedział karę siedmiu i pół roku więzienia za handel narkotykami.



W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 13 kg amfetaminy w proszku i litr płynnej, 15 kg marihuany oraz kokainę i mefedron. Funkcjonariusze wyliczyli, że z takiej ilości narkotyków, można by zrobić, co najmniej 60 tys. tzw. działek dilerskich. A wartość „towaru” oszacowano na trzy miliony zł.

#wieszwiecej Polub nas

Wróżka nie zdążyła pomóc „Bandziorkowi” Luksusowe wille w prestiżowych dzielnicach na Costa del Sol, najdroższe samochody czy alkohole, dziesiątki tysięcy euro na codzienne wydatki – w... zobacz więcej

To nie koniec



W akcji przeciwko hurtowników uczestniczyli, poza policjantami z wydziału antynarkotykowego, funkcjonariusze Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Radomiu oraz Samodzielnego Pododdział Antyterrorystycznego Policji w Warszawie. Chodziło o to, aby przestępcy nie zdążyli się porozumieć i nie pozbyli się narkotyków.



W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, wsączy zatrzymani usłyszeli zarzuty „udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych”. 38-letni Piotr P. będzie przed sądem odpowiadał w warunkach multirecydywy.



Policjanci zapowiadają kolejne zatrzymania. Mogą im w tym pomóc dane z telefonów, zabezpieczonych u hurtowników i ich klientów oraz materiały operacyjne, zebrane w czasie przygotowań do akcji.