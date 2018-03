„Z chęcią pokażę, jak wydawano pieniądze za PO-PSL. To będzie interesujące”

– Nie boję się żadnej kontroli w ministerstwie obrony narodowej. Ze sprawdzeń, które przeprowadziliśmy, że za czasów ministra Tomasza Siemoniaka wydatki z kart były wyższe niż za kadencji Antoniego Macierewicza. Jeśli ludzie z totalnej opozycji chcą, to z chęcią pokażę, jak wydawano pieniądze za czasów koalicji PO-PSL. To będzie bardzo interesujące – tak Mariusz Błaszczak, szef MON, komentował w „Gościu Wiadomości” TVP złożenie przez Piotra Misiłę wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o kompleksową kontrolę w resorcie obrony.