„Z chęcią pokażę, jak wydawano pieniądze za PO-PSL. To będzie interesujące”

– Nie boję się żadnej kontroli w ministerstwie obrony narodowej. Ze sprawdzeń, które przeprowadziliśmy, że za czasów ministra Tomasza Siemoniaka wydatki z kart były wyższe niż za kadencji Antoniego Macierewicza. Jeśli ludzie z totalnej opozycji chcą, to z chęcią pokażę, jak wydawano pieniądze za czasów koalicji PO-PSL. To będzie bardzo interesujące – tak Mariusz Błaszczak, szef MON, komentował w „Gościu Wiadomości” TVP złożenie przez Piotra Misiłę wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o kompleksową kontrolę w resorcie obrony.

Resort obrony wyjaśnia wydatki z kart płatniczych Wbrew temu, co twierdzą posłowie opozycji, to w 2015 roku w Siłach Zbrojnych RP używano największej liczby kart płatniczych oraz wydano większą... zobacz więcej

Piotr Misiło (Nowoczesna) złożył wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o wszczęcie „kompleksowej kontroli w ministerstwie obrony narodowej w związku z wydatkami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych w MON w latach 2015-17”.



Błaszczak czeka na wyniki kontroli



Mariusz Błaszczak przekonywał, że sprawa prawie 15 mln zł wydanych przez MON za kadencji Antoniego Macierewicza to „burza w szklance wody”.



– Nie boję się żadnej kontroli w MON. Ze sprawdzeń, które przeprowadziliśmy, wynika, że za czasów ministra Siemoniaka wydatki z kart były wyższe niż za kadencji Antoniego Macierewicza. Karty wprowadził w MON poprzednik pana Siemoniaka, Bogdan Klich, w 2010 r. Jeśli ludzie z totalnej opozycji chcą, to z chęcią pokażę, jak wydawano pieniądze za czasów koalicji PO-PSL. To będzie bardzo interesujące – stwierdził Błaszczak.



Minister przekonywał także, że relacje jego resortu z prezydentem są bardzo dobre, czego dowodem miały być nominacje generalskie 1 marca.



Błaszczak bronił także, przegłosowanej przez Sejm ustawy degradacyjnej. – Słyszałem już, że ta ustawa ma być rzekomo wykorzystana do politycznych czystek. Te argumenty są zupełnie nieracjonalne i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tu chodzi o nazwanie wszystkich spraw po imieniu. PO miało osiem lat, aby zrobić coś ze sprawą. Przypomnę, że minister Siemoniak i prezydent Bronisław Komorowski byli na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego. A Komorowski zapraszał Jaruzelskiego do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Komunistycznego dyktatora – dodał.