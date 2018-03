Prokuratura: przed wybuchem doszło do zbrodni. Badamy kolejny wątek

Poznańska prokuratura potwierdziła oficjalnie, że jedna z ofiar wydobytych z ruin zawalonej kamienicy przy ul. 28 Czerwca, najprawdopodobniej została wcześniej zamordowana. – Jedna z przyjętych hipotez zakłada, że wybuch gazu miał właśnie zatrzeć ślady morderstwa - powiedziała rzeczniczka prokuratury Magdalena Mazur-Prus. Śledczy sprawdzają także, czy w styczniu domniemany zabójca i sprawca wysadzenia budynku – mąż zamordowanej, nie próbował zabić swojego syna w wypadku drogowym.

Od poniedziałku w mediach pojawiały się informację, że jedna z pięciu osób, których ciała wydobyto spod gruzów zawalonej w niedzielę kamienicy przy ul. 28 Czerwca, nie zginęła w wybuchu. Według nieoficjalnych informacji strażacy znaleźli obciętą głowę kobiety. Miała to być Beata J. Kobieta miała zostać zamordowana przez swojego męża Tomasza J. Mężczyzna miał być zazdrosny o nowego partnera żony. W sobotę miał przylecieć do Polski i pojawić się w jej mieszkaniu, bez zapowiedzi.



Według „Super Expressu” zanim Tomasz J. odciął żonie głowę, miał pozbawić ją uszu, nosa, a także obciąć piersi i wyłupić oczy.

Zemsta?



Magdalena Mazur-Prus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, oficjalnie potwierdziła, że przed wybuchem w kamienicy mogło dojść do morderstwa. – Na ciele jednej z ofiar wydobytych z ruin kamienicy są obrażenia, które nie powstały w wyniku wybuchu, ale zostały spowodowane wcześniej przez osoby trzecie. Dlatego mamy uzasadnione przypuszczenie, że ta osoba została zamordowana. Jedna z przyjętych hipotez zakłada, że wybuch gazu miał właśnie zatrzeć ślady morderstwa – powiedziała prokurator.



Poinformowała, że policjanci przeszukują gruzowisko, by znaleźć narzędzie zbrodni, prawdopodobnie nóż. Już w niedzielę gruz z kamienicy był wywożony na wynajęty plac, strzeżony przez policję.



Beata J. miała obwiniać męża za celowe spowodowanie wypadku, w którym ciężko ranny został ich 11-letni syn. 1 stycznia 2018 r. Tomasz J., jadąc z synem autem, zjechał nagle z drogi i uderzył w drzewo. Nic mu się nie stało, ale chłopiec doznał poważnych obrażeń. Beata J. podejrzewała, że zazdrosny mąż chciał w ten sposób „dokuczyć” kobiecie, z którą był w separacji. Ten wątek także badają śledczy z poznańskiej prokuratury okręgowej.



W wyniku zawalenia się kamienicy w Poznaniu zginęły, poza zamordowaną kobietą, cztery osoby; 21 jest rannych. Do tragedii doszło prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu.