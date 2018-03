Delegacja PE zbada sprawę zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego

Delegacja Parlamentu Europejskiego zbada sprawę zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i przypadki wyłudzania funduszy unijnych na Słowacji. Reporter przygotowywał artykuł o powiązaniach słowackich elit politycznych z włoską mafią i wyłudzaniu przez nich funduszy unijnych.

Europarlamentarzyści rozpoczną swoją wizytę na Słowacji dziś późnym wieczorem i spędzą tam kilka dni. Jutro wcześnie rano rozpoczną serię spotkań – będą rozmawiali m. in. ze słowackimi dziennikarzami, działaczami organizacji pozarządowych, premierem, prezydentem, szefem policji, członkami opozycji, prokuratorem generalnym oraz ministrami sprawiedliwości, finansów i rolnictwa.



Delegacja składa się z przedstawicieli różnych frakcji politycznych, głównie z komisji sprawiedliwości i kontroli budżetowej - to m. in. Claude Moraes, Ingeborg Graessler czy Ryszard Czarnecki.

Jan Kuciak i jego narzeczona zostali zastrzeleni w ich mieszkaniu pod koniec lutego. Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało związek z prowadzonym przez Jana Kuciaka śledztwem dziennikarskim. Przygotowywał artykuł o powiązaniach słowackich elit politycznych z włoską mafią i wyłudzaniu przez nich funduszy unijnych.