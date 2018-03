Organizacja „Gołos”: władze Rosji prowadzą nielegalną agitację wyborczą

Rosyjskie władze prowadzą nielegalną agitację wyborczą. Według organizacji „Gołos”, która monitoruje w Rosji procesy wyborcze – politycy obozu rządzącego i urzędnicy wykorzystując swoje stanowiska wzywają obywateli do uczestnictwa w głosowaniu.

18 marca w Rosji odbędą się wybory prezydenckie. Według najnowszych sondaży faworytem jest Władimir Putin, na którego chce głosować około 70 proc. uprawnionych do głosowania.



Organizacja „Gołos” przekonuje, że współpracownicy urzędującego prezydenta, chcąc legitymizować jego wybór na czwartą kadencję, zabiegają o jak najwyższą frekwencję.



„Gołos” twierdzi, że do agitacji przedwyborczej wykorzystywani są nieletni, a szefowie urzędów i firm wywierają presję na podwładnych, aby zmusić ich do udziału w głosowaniu, a także prowadzone są niezgodne z prawem sondaże uczestnictwa w wyborach. Wcześniej podobne zarzuty pod adresem obozu władzy wysuwali kontrkandydaci Władimira Putina.



Związana z opozycją Ksenia Sobczak już dwukrotnie domagała się ogłoszenia sądowego zakazu kandydowania dla obecnego prezydenta. W jej ocenie Władimir Putin ubiegając się po raz czwarty o najwyższy urząd w państwie narusza konstytucję.

