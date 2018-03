Władze Sri Lanki blokują dostęp do mediów społecznościowych

Komisja Regulacyjna ds. Telekomunikacji (TRC) zablokuje dostęp do Facebooka, komunikatorów Viber i WhatsApp w środkowej części Sri Lanki. Cel – aby powstrzymanie rozprzestrzeniania się przemocy – poinformowały władze tego kraju.

Rzecznik rządu Sri Lanki Rajitha Senaratne powiedział dziennikarzom, że władze poprosiły dostawców usług internetowych o zablokowanie mediów społecznościowych, gdy na Facebooku pojawiły się wiadomości wzywające do ataków na muzułmanów. Blokada ma potrwać trzy dni.



– Dyrektor generalny (TRC) poinformuje wszystkich abonentów o zablokowaniu Facebooka, Vibera i WhatsAppa na 72 godziny – powiedział urzędnik TRC.



Od kilku dni na Sri Lance dochodzi do zamieszek o podłożu religijnym w mieście Kandy. Zamieszki rozpoczęły się, gdy grupę muzułmanów oskarżono o zabicie buddysty – podał dziennik „The Guardian”. W poniedziałek buddyjski tłum spalił co najmniej 11 posiadłości należących do wyznawców islamu. Według policji w środkowej części wyspy do zamieszek i podpaleń dochodzi od weekendu.



Rząd wprowadził w poniedziałek na terenie całego kraju 10-dniowy stan wyjątkowy.

źródło: pap

Ponad 70 proc. 21-milionowej Sri Lanki stanowią buddyści (głównie Syngalezi). Reszta mieszkańców wyspy to zamieszkujący przeważnie północ kraju hinduiści, głównie Tamilowie (ok. 13 proc.), muzułmanie (ok. 9 proc.) i chrześcijanie (ok. 7 proc.).