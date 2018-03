Papież Franciszek wspiera polską pomoc dla Syrii

Podczas środowej audiencji generalnej Papież Franciszek skierował pozdrowienia do obecnych w Watykanie młodych wolontariuszy Caritas Polska, którzy przyjechali do Rzymu wraz z Syryjczykami zamieszkałymi w Polsce. Ojciec Święty szczególnie docenił ich wspólne wysiłki na rzecz ofiar syryjskiego konfliktu zbrojnego, który ostatnio coraz bardziej się zaostrza. To historyczny moment dla Caritas Polska i wszystkich darczyńców programu „Rodzina Rodzinie”.

W audiencji udział wzięli ks. Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska, Syryjczycy, którzy po traumatycznych przeżyciach w ogarniętym wojną kraju znaleźli schronienie w Polsce oraz młodzi wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas z Tymowej z województwa małopolskiego.



Podczas spotkania Papież serdecznie powitał polskich pielgrzymów, a zwłaszcza młodych wolontariuszy z Polski i ich towarzyszy z Syrii.



– Wielkopostny czas w szczególny sposób zbliża nas do tajemnicy zbawczej ofiary Chrystusa. Dokonała się ona raz jeden w historii, ale uobecnia się w każdej Eucharystii, którą sprawujemy – powiedział Franciszek, zwracając się do młodych.

źródło: KAI

Program pomocy ofiarom wojny w Syrii „Rodzina Rodzinie”, prowadzony przez Caritas Polska, jest bardzo prosty, a zarazem unikatowy na skalę światową. Polska rodzina pomaga wybranej rodzinie syryjskiej, wpłacając środki finansowe. Aby włączyć się w pomoc, można zadeklarować jednorazową kwotę lub udzielać regularnego wsparcia przez pół roku, wysłać SMS o treści SYRIA na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem SYRIA.