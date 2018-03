Kopcińska: „biała księga” wiodącym tematem spotkania premiera z szefem KE

– Tzw. biała księga, czyli dokument opisujący zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, będzie tematem wiodącym podczas czwartkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem KE Jean-Claude`em Junckerem – powiedziała w środę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

8 marca premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jea-Claude'em Junckerem w Brukseli; szef rządu mówił pod koniec lutego, że przed spotkaniem powinna być opublikowana tzw. biała księga, w której dokładnie pokazana zostanie rzetelna analiza podejścia rządu do wszystkich rekomendacji i uwag KE ws. reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.



O dokument została zapytana w środę przez dziennikarzy rzeczniczka rządu.



– Ta księga to wyjaśnienia dlaczego suwerenne państwo polskie przeprowadziło szeroko pojętą reformą sądownictwa – podkreśliła.



Jak dodała, rząd liczy na to, że na podstawie tzw. białej księgi wszyscy ci, którzy chcą rozmawiać na temat naszej praworządności, wyrobią sobie swoją opinię po zapoznaniu się z naszymi twardymi argumentami. – Krótko mówiąc opierając się na faktach – podkreśliła.



Kopcińska zaznaczyła, że nawet jeśli po lekturze dokumentu będą wątpliwości, „to będziemy do dyspozycji, nasi specjaliści będą wyjaśniać”.

Kopcińska podkreśliła, że temat „białej księgi” będzie niewątpliwie tematem wiodącym czwartkowej rozmowy z przewodniczącym Komisji Europejskiej.



Wśród innych możliwych kwestii, które mogą zostać poruszone w Brukseli, rzeczniczka rządu wymieniła m.in. przyszłość budżetu UE oraz migrację. – Tych tematów wspólnych mamy wiele, bo przecież temat spójności, temat bezpieczeństwa, czy temat budżetu unijnego na kolejne lata to są tematy, o których trzeba rozmawiać (...), jak również tematy dotyczące migrantów, uchodźców – powiedziała Kopcińska.



Według niej, pomoc której Polska udziela uchodźcom, jest bardzo dobrze oceniana - taką opinię przedstawiciele polskich władz usłyszeli m.in. od koordynatorów międzynarodowej pomocy podczas niedawnej wizyty premiera w Libanie.



– Usłyszeliśmy, iż Polska (...) oceniana jest jako najlepiej jej (pomocy) udzielająca, najsprawniej, najrzetelniej i jak najbardziej celowo i na czas. To opinie nie bez znaczenia, bo od osób, które pomocą, w szerokim jej zakresie, koordynują. Dlatego chcemy się swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielić z krajami, które są rozwiązaniem tego problemu zainteresowane – zaznaczyła rzeczniczka rządu.