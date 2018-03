Kilerzy z Rosji są bezkarni. Ten zamach może to zmienić

Nie wiadomo czym, nie wiadomo jak. Ale niemal na pewno wiadomo kto. Ta sprawa bardzo przypomina zamach na Aleksandra Litwinienkę. Teraz również celem stał się zdrajca, były oficer służb. Tyle że ułaskawiony przez Kreml i wymieniony na rosyjskich szpiegów, w przeciwieństwie do Litwinienki nie był już groźny. Zamach na Siergieja Skripała otwiera nowy rozdział w morderczej działalności rosyjskich służb specjalnych.

„Dwoje ludzi – mężczyzna w wieku 66 lat i 33-letnia kobieta – zostało znalezionych bez przytomności w centrum handlowym Meltings. Wezwano policję i pogotowie ratunkowe, miejsce ich znalezienia zabezpieczono. Na ciałach bezzwłocznie zawiezionych do szpitala ludzi nie znaleziono żadnych widocznych obrażeń” - to fragment policyjnego oświadczenia. Szybko ustalono, że to Rosjanie: Siergiej Skripał i jego córka Julia. Oboje w stanie krytycznym trafili do szpitala w Salisbury. Natychmiast zajęli się nimi specjaliści z pobliskiego rządowego laboratorium, specjalizującego się w badaniach nad bronią chemiczną i biologiczną.



Tal, fentanyl czy coś innego?



Nie ustalono jeszcze, w jaki sposób zaaplikowano ofiarom truciznę. Brane są pod uwagę dwie główne wersje: albo zostali spryskani zabójczą substancją na ulicy, albo dodano ją do posiłku, który zjedli w pizzerii. Po wyjściu stamtąd niemal natychmiast zasłabli.



Nie podano oficjalnie, jaka substancja jest przyczyną zatrucia. Być może dlatego, że wciąż tego nie ustalono. Wstępne testy wykluczyły materiał radioaktywny. W mediach szybko pojawiły się spekulacje, że trucizną mógł być fentanyl. Radio Swoboda przypomniało od razu, że wzmianka o użyciu tego środka pojawia się przy szturmie rosyjskiego specnazu na zajęty przez terrorystów teatr na Dubrowce (2002). W oficjalnej odpowiedzi na pytanie obrońcy praw człowieka Ilji Ponomariowa moskiewski zarząd FSB wspomina o użyciu „specjalnej receptury na bazie pochodnych fentanylu”. Po użyciu tajemniczego gazu oszołomionych zakładników rozwożono do szpitali, wielu z nich zmarło. Ślady karfentanylu i remifentanylu znaleźli na odzieży zakładników z Dubrowki w 2012 r. specjaliści z laboratorium brytyjskiego ministerstwa obrony leżącego zresztą na przedmieściach Salisbury, w Porton Down. Ci sami eksperci szukają teraz odpowiedzi na pytanie: czym otruto Skripała?



Wiadomo, że brana pod uwagę jest wersja o talu. Bezbarwnym, bezwonnym, niemającym smaku metalu. Działa on powoli, ale niezwykle boleśnie. Łatwo go przenosić, dodać do jedzenia lub picia czy też rozpylić na skórę ofiary. Niezwykle trudno go wykryć, a symptomy sugerują wiele innych chorób. Talem otruto w 1957 r. Nikołaja Chochłowa, kapitana sowieckiego wywiadu, który zbiegł na Zachód. Dzięki szybkiemu przewiezieniu do wojskowego szpitala amerykańskiego przeżył. Nie da się wykluczyć, że również talem został otruty dziennikarz śledczy Jurij Szczekoczichin. Zmarł w lipcu 2003 r., kilka dni przed planowanym spotkaniem w USA ze śledczym FBI.



Szczekoczichin miał wiedzę zagrażającą ludziom rządzącym Rosją, Chochłow był zdrajcą i uciekinierem, który przekazał wszystko co wiedział o KGB Amerykanom. Litwinienko był uciekinierem, zdrajcą i miał niebezpieczną dla Putina i jego ludzi wiedzę. We wszystkich tych wypadkach, podobnie jak w wielu innych zresztą, można doszukiwać się motywu zabójstwa. Ale dlaczego uderzono w Skripała? To prawda, zdradził kolegów z GRU. Ale już dawno go za to rosyjskie państwo rozliczyło. Nie przedstawiał też sobą już żadnego zagrożenia – żył spokojnie, jak emeryt na brytyjskiej prowincji.

Pułkownik, szpieg, emeryt



Siergiej Skripał (ur. 1951) ma za sobą wiele lat służby w wojskowym wywiadzie GRU. Zaczynał za czasów sowieckich, podobno odpowiadał za nabór kadr. Miał więc ogromną wiedzę na temat swojej służby. Brytyjczycy mieli go zwerbować w 1995 r. Cztery lata później odszedł z wywiadu w stopniu pułkownika. Pracował w MSZ, potem zajął się biznesem. Cały czas jednak miał przekazywać informacje MI6. FSB aresztowała go w grudniu 2004 r. W czasie procesu Skripał przyznał się do winy i powiedział, że przekazywał Brytyjczykom informacje o współpracownikach i agentach GRU w krajach europejskich. Za te informacje miał dostać wynagrodzenie w łącznej wysokości 100 tys. dolarów.



Media rosyjskie pisały, że Skripał przekazał dane o co najmniej 300 współpracownikach rosyjskich służb specjalnych, a gdy odszedł z GRU, jego informacje dotyczyły struktury tej instytucji. W sierpniu 2006 r. Moskiewski Okręgowy Sąd Wojskowy uznał Skripała winnym zarzutów szpiegostwa na rzecz Wlk. Brytanii i skazał na 13 lat więzienia. Zdegradowany skazaniec trafił do kolonii karnej w Mordowii.



W 2010 r. został ułaskawiony, podobnie jak trzej inni Rosjanie skazani wcześniej za szpiegostwo. Wymieniono ich latem na rosyjskich nielegałów zatrzymanych w USA (tzw. siatka Anny Chapman). Skripał dostał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. Również w tym kraju osiedlił się Igor Sutiagin. Aleksandr Zaporożskij i Giennadij Wasilienko wybrali życie w USA. Podczas gdy Sutiagin został cenionym ekspertem think tanku Royal United Services Institute (RUSI), Skripal wiódł spokojne życie w Salisbury, jakieś dwie godziny jazdy na południowy zachód od Londynu. Mieszkanie z czterema sypialniami – połówkę „bliźniaka” - kupił w 2011 r. za 260 tys. funtów, na własne nazwisko. Dla sąsiadów był zwykłym, miłym emerytem. Podobno czasem tylko wygłaszał wykłady o GRU dla adeptów brytyjskiego wywiadu i uczelni wojskowych.



Wydawało się, że nie ma powodów do obaw. Spokojne życie przerywały jedynie rodzinne tragedie. W 2012 r. zmarła żona Ludmiła. Choć część mediów podaje teraz, że był tu wypadek samochodowy, w rzeczywistości żonę Skripała zabił nowotwór macicy. W zeszłym roku zmarł natomiast syn. 43-latek wybrał się z przyjaciółką na wycieczkę do Sankt Petersburga. W tej sprawie jest jeszcze więcej niejasności. Według różnych wersji, zmarł nagle na serce lub na ostrą niewydolność nerek. Na dodatek ostatnio miał również umrzeć brat Skripała. Została mu tylko córka Julia. Ostatnie lata spędzała między Rosją a Wielką Brytanią. W ostatni weekend była z ojcem w centrum handlowym w Salisbury...

Mokra robota



Niektóre brytyjskie media twierdzą, że Skripał w ostatnim czasie informował policję, że dostaje pogróżki. Czy to prawda? A jeśli tak, to od kogo przychodziły? Tego nie wiemy. Teoretycznie nie miał się czego obawiać. Zgodnie z niepisanym „szpiegowskim kodeksem” z czasów zimnej wojny, skazany, a potem ułaskawiony i wymieniony szpieg nie był już objęty prawem zemsty. Tym bardziej taki Skripał, niemający wiedzy zagrażającej obecnemu reżimowi w Moskwie. A jednak. Wygląda na to, że podnosząc rękę na byłego oficera wywiadu, Kreml chce zademonstrować, że to koniec wszelkich reguł. Także tych, które sam kiedyś ustanowił.



Warto przypomnieć, że w 2003 r. generał pułkownik Andriej Nieczajew, wiceszef kontrwywiadu FSB, podpisał wewnętrzną dyrektywę zezwalającą na likwidowanie za granicą „osób nielegalnie zbiegłych z Rosji i poszukiwanych przez federalne służby specjalne”. Trzy lata później parlament rosyjski przyjął ustawę zezwalającą tajnym służbom dokonywać zabójstw poza granicami Rosji. Uchwalono wtedy cały pakiet tzw. ustaw antyterrorystycznych, i ukryto w nich zapis o tym, że prezydent może wydać rozkaz specnazowi lub agentom wywiadu prowadzenia operacji w innych państwach z opcją pozbawiania życia.



Jednocześnie przyjęto poprawkę do obowiązującej ustawy o walce z „ekstremizmem”, rozszerzającą definicję tej „przestępczej działalności”. W ten sposób stworzono legalne warunki do tego, by móc zabić dowolnego krytyka Moskwy w dowolnym punkcie świata. Ale tylko za wiedzą i na rozkaz prezydenta. Już po kilku miesiącach zmarł otruty polonem Aleksandr Litwinienko.



Dlaczego uderzono w Skripała? Być może ma być tylko symbolem, dowodem siły rosyjskich służb, które w warunkach poważnego konfliktu z Zachodem, po serii wcześniejszych zamachów, nadal bezkarnie mogą mordować na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Przy okazji całe środowisko czekistów, czyli byłych i aktualnych pracowników rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa, dostaje wiadomość: nigdy nie zapominamy o zdrajcach.



Wszystko wskazuje na to, że Zachód powinien naprawdę wszcząć alarm. Rosjanie zachowują się już jak terroryści. Groźniejsi, bo dysponujący ogromnym arsenałem środków, metod, wyszkolonymi agentami, a za wszystkim kryje się silne państwo.

„Akt wojny”



Kiedy premier Theresa May wezwała do siebie w trybie pilnym w poniedziałek szefów MI5 i MI6 na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ci powiedzieli szefowej rządu, że nikt inny na świecie, tylko Rosja, ma techniczne zdolności zastosowania skomplikowanych trucizn, zdolność ich dostarczenia i motyw do zabicia Skripała. To po tej naradzie, we wtorek, Boris Johnson bardzo wyraźnie podczas debaty w Izbie Gmin wskazywał na Rosję.



Szef dyplomacji ostrzegł, że Londyn zareaguje adekwatnie, jeśli okaże się, że Moskwa jest zamieszana w śmierć Skripała. Bardzo twardej retoryce Johnsona, mówiącego wręcz o tego typu zabójstwach jako o „aktach wojny”, towarzyszyły nie mniej ostre głosy parlamentarzystów. Labourzysta Chris Bryant powiedział, że Zjednoczone Królestwo musi „uczynić jasnym dla Rosji, że nie może zabijać ludzi na naszych ulicach”.



- Mówię rządom całego świata, że ani jedna próba pozbawienia niewinnego człowieka życia na terytorium Wielkiej Brytanii nie pozostanie bezkarną – oświadczył szef dyplomacji Zjednoczonego Królestwa. Problem w tym, że dotychczas zazwyczaj był zupełnie inaczej. Brytyjskie służby wiedzą też, że Rosjanie używają całego wachlarza chemicznych i biologicznych substancji specjalnie opracowywanych w tajnych laboratoriach na użytek zabójców. Są to tak zaawansowane środki, że nie zostawiają żadnego śladu. Kończy się więc na orzeczeniu ataku serca albo stwierdza samobójstwo.



Przykładem takiego podejścia jest nawet komentarz do sprawy Skripała, który padł z ust Marka Rowleya ze Scotland Yardu: - Myślę, że musimy pamiętać, iż rosyjscy uchodźcy nie są nieśmiertelni. Wszyscy umierają i będzie tendencja do różnych konspiracyjnych teorii.



To, co po przeszło dekadzie, która upłynęła od zamordowania Litwinienki, szczególnie szokuje, to bezkarność rosyjskich zabójców na Wyspach. Borys Bieriezowski został znaleziony powieszony w łazience jego rezydencji w marcu 2013 r. Na pierwszy rzut oka było to samobójstwo, ale okoliczności były na tyle zagadkowe, że koroner nie podjął się przesądzić, czy brały w tym udział osoby trzecie. Policja uznała to za samobójstwo, choć wywiad USA podejrzewa zabójstwo. Amerykańskie służby podejrzewają rękę rosyjskich służb jeszcze w ośmiu przypadkach śmierci ludzi związanych z Bieriezowskim na terenie Wielkiej Brytanii.

W lutym 2008 r. w swej rezydencji w Surrey zmarł Badri Patarkaciszwili, gruziński miliarder i partner biznesowy Bieriezowskiego. Oficjalnie uznano, że to był atak serca. Podobnie jak w przypadku Jurija Gołubiewa, współzałożyciela Jukosu, rok wcześniej. Dwaj brytyjscy prawnicy wymieniani w aktach amerykańskich służb jako prawdopodobne ofiary Rosjan to Stephen Moss, który zmarł na atak serca w 2003 r. (miał 46 lat) i Stephen Curtis, który zginął w 2004 r. w katastrofie śmigłowca. Obaj pomagali rosyjskim oligarchom wyprowadzać pieniądze z Rosji do Wielkiej Brytanii.



Scott Young współpracował z Bieriezowskim w szeregu transakcji, pomagał oligarsze wyprowadzać środki z Rosji. Zginął w grudniu 2014 r., wyskakując z okna. Choć wcale nie jest pewne, czy nie został wypchnięty.



Ciekawe, że wcześniej samobójstwo popełnili trzej wspólnicy Younga. Brytyjska policja ogłosiła, że śmierć wszystkich dziewięciu osób z kręgu Bieriezowskiego była naturalna i nie ma w nich nic podejrzanego, ale MI6 zwróciła się do służb amerykańskich o pomoc.



Niedawno Amerykanie poinformowali Brytyjczyków, że zamordowany na bezpośredni rozkaz Kremla został Aleksandr Pieriepilicznyj w listopadzie 2012 r. 44-letni bankowiec, który ujawnił korupcyjne interesy Kremla, nagle upadł podczas joggingu. Oficjalnie był to atak serca. Potem w organizmie wykryto ślad niezwykle rzadkiej, silnie trującej rośliny. Brytyjczycy upierają się jednak przy naturalnych przyczynach.



Anonimowo ludzie z MI6 przyznają, że „wiedzą, iż Rosjanie mają aktywny program mordowania ludzi w Zjednoczonym Królestwie”. Ale winę za bezkarność Moskwy służby specjalne zrzucają na Scotland Yard. Ten z kolei podlega politykom, którzy dotychczas nie chcieli jeszcze mocniej komplikować relacji z Rosją. Sądząc po reakcjach na zamach na Siergieja Skripała, jest szansa, że to się wreszcie zmieni. I, jak stwierdziła wdowa po Litwinience, brytyjskie państwo zacznie dbać nie tylko o pieniądze, ale też o życie emigrantów z Rosji.