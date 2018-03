Rafa koralowa w bagażu turystki. Celnicy odkryli przemyt

Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie znaleźli w bagażu turystki wracającej z Malediwów 19 szkieletów rafy koralowej o łącznej wadze 2 kg – poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Szczepańska.

– Dla podróżnych powracających z egzotycznych podróży takie „pamiątki z plaży” są powodem wielu nieprzyjemnych sytuacji. Nieświadomość oraz niewiedza turystów prowadzi często do naruszenia przepisów dotyczących przewożenia przez granicę Unii Europejskiej okazów należących do gatunków zagrożonych wyginięciem na mocy art. 128 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i jest przestępstwem – zwraca uwagę Szczepańska. Osoba, która złamała przepisy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.



Zgodnie z komunikatem, koralowce rafotwórcze należą do gatunków zagrożonych wyginięciem i są objęte ochroną gatunkową na mocy Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwaną także konwencją waszyngtońską CITES.

źródło: pap

– Rafy koralowe to jedne z najstarszych organizmów – istnieją na naszej planecie od około 450 milionów lat. Warto wiedzieć, że podobnie jak na przykład lasy tropikalne, stanowią samodzielny ekosystem. I niestety są zagrożone wskutek niewłaściwego i niedbałego użytkowania przez człowieka. Naukowcy biją na alarm. Trzy czwarte światowych raf jest zagrożonych – mogą zniknąć w ciągu najbliższych 100 lat – zaznaczyła Szczepańska.