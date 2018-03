Antoni Zambrowski: Jan Tomasz Gross w marcu 1968 r. sypał kolegów

– Jan Tomasz Gross połamał się w śledztwie i zeznawał. Wyjechał potem na Zachód i Kuroń z nim porachunku nie miał, a pretensje miał do mnie. Czytałem jego zeznania. On sypał kolegów – powiedział dziennikarz Antoni Zambrowski, wspominając w Telewizji Republika wydarzenia z marca 1968 r.

Zambrowski to dziennikarz, który przeszedł drogę od prymusa Uniwersytetu Moskiewskiego w czasach stalinowskich, do działacza opozycyjnego w PRL, broniącego Kościoła katolickiego, walczącego o niepodległość. Był współpracownikiem KOR, członkiem Solidarności.



W programie „Koniec sytemu” w Telewizji Republika Antoni Zambrowski wspominał wydarzenia z marca 1968 r. Pojawił się m.in. wątek Adama Michnika i Jana Tomasza Grossa. „Adam Michnik i Henryk Szlajfer wtedy rozmawiali z Bernardem Margueritte (francuskim dziennikarzem). Powiedzieli mu, co się dzieje. Ich wyrzucono za to z uczelni. Wiec był w pewnym stopniu w obronie Michnika i Szlajfera. Kuroń był przywódcą tzw. Walterowców, był to hufiec, który był odpowiedzią na ZHP. Poszła do niego masa dzieci partyjnych, również żydowskiego pochodzenia. On był prowodyrem tych żydokomunistów. Ale on z drugiej strony był dumny ze swojego pochodzenia. Gdy wyszedł z więzienia i odwiedziłem go, to miał do mnie pretensje, że ja popieram Kościół. Powiedział do mnie – »Żyd z Rosji będzie nosił baldachim«, wiedząc, że jestem katolikiem i Polakiem. Poczułem się jakby ktoś mi w mordę strzelił” – powiedział Zambrowski.



– Jan Tomasz Gross połamał się w śledztwie i zeznawał. Wyjechał potem na Zachód i Kuroń z nim porachunku nie miał, a pretensje miał do mnie. Czytałem jego zeznania. On sypał kolegów – mówił.

„Sowieci od początku zaszczepiali w Polsce antysemityzm”



Antoni Zambrowski udzielił również wywiadu „Gazecie Polskiej”. – Sowieci od początku zaszczepiali w Polsce antysemityzm. Ambasada sowiecka w Warszawie wielokrotnie sterowała nastrojami partyjnymi tak, aby przeświadczenie o knowaniach żydowskich rosło. Breżniew przekonywał Gomułkę, że towarzysze żydowscy krytykują politykę ZSRR wobec Izraela, a towarzysz Wiesław zapewniał, że nie dopuści do głosu żydowskiej V kolumny – powiedział w rozmowie z gazetą.

#wieszwiecej Polub nas

– Ambasada sowiecka w Warszawie wielokrotnie sterowała nastrojami partyjnymi, tak by przeświadczenie o knowaniach żydowskich rosło – powiedział.Wspominał, że, aby „pokazać rzekome poparcie społeczne dla gomułkowskiej nagonki, PZPR musiała zwozić robotników autobusami i przygotowywać dla nich transparenty. Nie było w tym krzty spontaniczności; ulica była proizraelska”.

Emigracyjne paszporty



Jednak wyjazdy osób żydowskiego pochodzenia stały się faktem. – W przemówieniu z 19 marca 1968 r. Gomułka powiedział, że »tym, którzy uważają Izrael za swoja ojczyznę, gotowi jesteśmy wydać emigracyjne paszporty«. Tak też się stało – powiedział.



Dodał, że później antysemickie nastroje w PZPR wygasły, co jest dowodem na odgórne sterowanie nagonką. – W latach 70. partyjne ekscesy przeciwko Żydom zostały wstrzymane, komuniści nie mieli już żadnych interesów, by je podtrzymać – podkreślił.