Pośmiertne odznaczenie dla płk. Bolesława Kowalskiego ps. „Wicher”

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odznaczył pośmiertnie płk. Bolesława Kowalskiego ps. „Wicher” złotym medalem za zasługi dla obronności kraju – podało w środę na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej.

„Dziś ostanie pożegnanie żołnierza Września 1939, Kleeberczyka, żołnierza ZWZ–AK, ciężko rannego w akcji +Burza+. Cześć Jego pamięci!” – czytamy na koncie twitterowym MON.



Pułkownik Bolesław Kowalski ps. „Wicher”, jeden z ostatnich uczestników Kampanii Wrześniowej, żołnierz Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, zmarł w piątek 2 marca. Miał 101 lat.





Minister @mblaszczak pośmiertnie odznaczył ś.p. płk. Bolesława Kowalskiego ps. „Wicher” złotym medalem za zasługi dla obronności kraju.



Dziś ostanie pożegnanie żołnierza Września 1939, Kleeberczyka, żołnierza

ZWZ-AK, ciężko rannego w akcji "Burza".



Cześć Jego pamięci! pic.twitter.com/NJzw6PGCIX — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) 7 marca 2018

Bolesław Kowalski urodził się 24 stycznia 1917 roku we wsi Olbięcin pod Kraśnikiem. W wieku 14 lat wstąpił do Związku Strzeleckiego. Służbę wojskową rozpoczął w 1938 r. – służył w 9. Pułku Artylerii Lekkiej.Kowalski był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. Brał udział w Kampanii Wrześniowej; uczestniczył w walkach pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską, gdzie został ranny i dostał się do niewoli niemieckiej, z której następnie zbiegł.

W listopadzie 1939 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, gdzie przyjął pseudonim „Wicher”. Potem był żołnierzem Armii Krajowej.



Walczył również w Akcji Burza, jako żołnierz w składzie 10. kompanii 8 pułku piechoty AK w Lasach Gościeradowskich. Podczas walk został ciężko ranny.



Prześladowany przez komunistyczne władze



Po wojnie prowadził własną kuźnię. Był prześladowany przez władze komunistyczne, działał w ruchu kombatanckim. Został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wychował dwóch synów i córkę, doczekał się wnuków i prawnuków. W 2017 został awansowany do stopnia pułkownika.



W styczniu ub. roku, podczas uroczystości z okazji setnych urodzin weterana, szef urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył jubilatowi w prezencie szablę oficerską. Kowalski otrzymał wtedy też odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” oraz medale wojewody lubelskiego i prezydenta Lublina.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Kowalski mówił wtedy, że największą radością dla niego jest życie w wolnej Polsce. „Nigdy nie myślałem, że mnie spotkają takie zaszczyty. Nie o ordery, tylko o wolną Polskę walczyliśmy. Cieszę się, że odejdę na wieczną wartę w wolnej Polsce. Nie przypuszczałem, że Niemcy tak szybko przegrają i że Związek Radziecki się rozpadnie, a jednak dożyłem tego” – powiedział. Płk Kowalski zmarł 2 marca w wieku 101 lat.