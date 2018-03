Uciekający kierowca ciągnął za sobą policjanta. Padły strzały

Policjanci z Katowic zatrzymali 23-latka, który nie zatrzymał się do kontroli, a próbując uciec potrącił policjanta – ciągnął go za sobą kilka metrów i przejechał mu po stopie. Podczas interwencji policjanci oddali strzały do ściganego samochodu.

Jak powiedziała rzeczniczka katowickiej komendy Aneta Orman, do zdarzenia doszło minionej nocy. Policyjni wywiadowcy jadąc w kierunku ul. Daszyńskiego zauważyli, że przy jednym z budynków stoi samochód z włączonymi światłami i postanowili skontrolować kierowcę. Gdy wysiedli z radiowozu i okazali legitymacje, kierowca gwałtownie ruszył i zaczął uciekać.



Policjanci ruszyli w pościg. W pewnym momencie kierujący hondą civic zatrzymał auto. Funkcjonariusze ponownie podeszli do mężczyzny, chcąc go wylegitymować.



Kierowca nie reagował na żadne sygnały



– Mężczyzna był nerwowy, nie chciał jednak wyłączyć silnika i poddać się poleceniom. Gdy policjant otworzył drzwi i chciał go obezwładnić, wtedy ponownie ruszył. Ciągnął za sobą policjanta kilka metrów, po czym przejechał po jego stopie – relacjonowała komisarz Orman.



Kierowca nie reagował na żadne sygnały ani okrzyki. Padły strzały z broni służbowej, które trafiły w samochód. Kierowca jednak dalej uciekał ulicą Korfantego w kierunku centrum – do momentu, gdy policjanci zajechali mu drogę. Wtedy został zatrzymany.

źródło: pap

Kierowcą okazał się być 23-letni mieszkaniec Bytomia. Na razie nie wiadomo, dlaczego uciekał. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Policjant, który został potrącony, trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy.Sprawę wyjaśniają policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach.