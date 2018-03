Caritas zbiera żywność dla ubogich na Wielkanoc

W piątek i sobotę Caritas Polska, we współpracy z Caritas diecezjalnymi, zorganizuje w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce 14. zbiórkę żywności pod hasłem „TAK, Pomagam!”. Zebrane produkty trafią przed Wielkanocą do najbardziej potrzebujących.

Jak poinformowała Caritas Polska w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej, podczas wielkanocnej zbiórki wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu.



„Święta Wielkiej Nocy, podobnie jak Boże Narodzenie, to szczególny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami” – napisali autorzy komunikatu.



Dodali, że Caritas pragnie na święta dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł cieszyć się wielkanocnym śniadaniem.



„Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności” – czytamy w komunikacie.

Sprawdź, gdzie i kiedy można przekazać żywność



Organizatorzy wyjaśnili, że produkty można będzie przekazać w piątek od godz. 12.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 10.00 aż do zamknięcia sklepów.



W akcji biorą udział m.in. sklepy sieci Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour, Lewiatan, Polomarket, Mila i wielu innych. Każdorazowo w akcji zbierania żywności uczestniczy około 20 tys. wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas i szkolnych Kół Caritas.

źródło: pap

Osoby potrzebujące można również wesprzeć wysyłając w trakcie zbiórki „TAK, Pomagam!” SMS pod numer 72052 z hasłem PACZKA (koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT).