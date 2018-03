Maszerował pieszo z Kopenhagi do Budapesztu. Pomógł mu dzielnicowy

Do budynku Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim trafił 48-letni obywatel Węgier, który z powodu wychłodzenia i przemęczenia poprosił o pomoc. Mężczyzna próbował wrócić pieszo na Węgry. Obecny w urzędzie dzielnicowy udzielił mu pomocy, a po zapoznaniu się z jego trudną sytuacją zorganizował bilet autobusowy do domu.

Węgier był bardzo zmęczony po wyczerpującej wędrówce. Powiedział policjantowi, że nie ma pieniędzy, więc idzie pieszo z Kopenhagi do Budapesztu, gdzie mieszka. Z Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim dzielnicowy przewiózł go na komisariat, gdzie dał mu ciepły posiłek. Policjant pomimo bariery językowej ustalił tożsamość mężczyzny.



O zaistniałej sytuacji funkcjonariusze powiadomili Konsulat Generalny Węgier w Krakowie. W telefonicznej rozmowie z pracownikiem konsulatu ustalili, że obywatel Węgier dostanie bilet powrotny do domu.



Bilet autobusowy do Budapesztu dla mężczyzny został przesłany 30 minut po rozmowie z konsulatem. Policjanci przewieźli 48-latka na dworzec autobusowy we Wrocławiu, skąd odjechał na Węgry.

Policjant z podwrocławskiej Sobótki zainteresował się losem mężczyzny,okazało się ,że to Węgier podróżujący z Kopenhagi do Budapesztu na PIESZO...W efekcie dostał posiłek i na bilet. To się nazywa przyjaźń Polsko-Węgierska w praktyce.Brawo! pic.twitter.com/zd6VmGbFgQ — pan Cogito���� (@panCogitom) 6 marca 2018

źródło: dolnoslaska.policja.gov.pl, Twitter

Na ręce komendanta komisariatu w Sobótce wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy zaangażowanych w pomoc mężczyźnie, nadesłane przez konsula Węgier Sándora Nedeczky. Konsul zaznaczył, że postawa policjantów zasługuje na najwyższe uznanie i gratulował funkcjonariuszom profesjonalizmu.Kopenhagę i Budapeszt dzieli ponad 1200 kilometrów. Przy obecnie panujących warunkach atmosferycznych piesza wędrówka byłaby niebezpieczna.