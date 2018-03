„Prezydent Lech Kaczyński uważał wydarzenia marcowe za haniebne”

Dziesięć lat temu, z okazji 40. rocznicy Marca '68, prezydent Lech Kaczyński nadał obywatelstwo polskie 14 osobom. Podczas uroczystości powiedział, że „musimy zrobić wszystko, żeby zlikwidować skutki tego, co się zdarzyło w końcu lat 60.”

– Prezydent Kaczyński uważał wydarzenia marcowe za haniebne – powiedziała minister w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego Ewa Junczyk-Ziomecka. Jak mówiła, prezydentowi „bardzo zależało, żeby naprawić niesprawiedliwość wobec tych wyjeżdżających. Jako prawnik uważał za absolutnie bezprawne pozbawienie ich polskiego obywatelstwa".



W 2008 r., z okazji 40. rocznicy Marca '68, prezydent Kaczyński – na podstawie Konstytucji RP i Ustawy o obywatelstwie polskim – nadał obywatelstwo polskie 14 osobom. Byli to: Nora Lerner, Marek Karliner, Dan Karliner, Tal Karliner, Miriam Bernstein, Dani Borten, Leonard Furmański, Hana Gamerman, Eva Ada Grunhut, Bracha Kookva-Shlomo, Yafa Lustgarten, Izrael Perlman, Barbara Rapaport, Tamar Yeger.



Podczas uroczystości obecni byli: Nora Lerner, Marek Karliner oraz jego syn Dan Karliner, którym Lech Kaczyński wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego. W spotkaniu udział wzięły również Jolanta Kiszkiel oraz Barbara Figiel, które wcześniej odebrały w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

„Tysiące ludzi opuściło kraj”



Prezydent, nawiązując wtedy do tego „co było 40 lat temu”, powiedział, że „doszło wtedy do antysemickiej kampanii, trudnej do uwierzenia w 23 lata po drugiej wojnie światowej. Chciałem raz jeszcze podkreślić, że nie była to kampania krwawa, ale w sensie werbalnym, językowym, niezwykle wręcz brutalna”.



Kaczyński powiedział, że „tysiące ludzi opuściły kraj. Różny był ich związek z narodowością żydowską, czasem były to dalekie korzenie, czasem istotnie byli to polscy Żydzi”. – Było różnie, ale większość z tych ludzi była związana z Polską, wielu z tych ludzi nie miało nawet pełnej świadomości ze związków z narodem żydowskim, swoich rodzinnych, poprzednich związków z narodem żydowskim – mówił prezydent.

„Po czasy dzisiejsze mamy kłopoty z odwojowaniem strat”



– To była wielka strata dla Polski, i to w dwóch wymiarach: ze względu na utratę wielu wybitnych jednostek, ale także ze względu na to, że opinia o Polsce utrwaliła się na wiele lat i można powiedzieć, że po czasy dzisiejsze mamy kłopoty z odwojowaniem strat z tamtego czasu – powiedział Lech Kaczyński.



– Co chcemy zrobić teraz? – pytał prezydent i dodał, że on „oczywiście nie uznaje legalności uchwał Rady Państwa z tamtego czasu o pozbawieniu obywatelstwa”. Powiedział, że chciałby być propagatorem nadawania obywatelstwa.



– Jestem gotów przyjmować wnioski, które nie mają postaci wniosku o obywatelstwo, tylko zgody na przyjęcie obywatelstwa, bo oczywiście jak ktoś się nie zgodzi, to obywatelstwa dostać nie może, bo nikomu się siłą tego nie narzuca – mówił prezydent.

Wydarzenia Marca ’68



8 marca 1968 r. na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec protestacyjny w związku ze zdjęciem przez władze komunistyczne wystawianych w Teatrze Narodowym „Dziadów” w inscenizacji Kazimierza Dejmka oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Zgromadzeni na wiecu studenci zostali brutalnie zaatakowani przez oddziały milicji oraz „aktyw robotniczy”. Stało się to początkiem tzw. wydarzeń marcowych, czyli kryzysu politycznego związanego z falą studenckich protestów oraz walką polityczną wewnątrz PZPR, rozgrywaną w atmosferze antysemickiej i antyinteligenckiej propagandy.



W konsekwencji tamtych wydarzeń Polskę opuściło kilkanaście tysięcy Żydów. Wielu z nich domagało się później przywrócenia obywatelstwa polskiego i kierowało sprawy do sądów.