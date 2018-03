„Mogliście zgłaszać kandydatów do KRS, woleliście nie wziąć udziału w głosowaniu”

– PiS z Kukizem stworzyli koalicję wstydu – ocenił poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń, komentując w programie „Minęła 8” wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. – Mieliście panowie możliwość zgłaszania „dobrych” kandydatów do KRS; woleliście nie wziąć udziału w głosowaniu – odpowiedział poseł PiS Łukasz Schreiber.

Sejm wybrał we wtorek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć – klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.



Mirosław Suchoń z Nowoczesnej wyjaśnił, dlaczego jego ugrupowanie nie wzięło udziału w głosowaniu. – To wyraz przywiązania do przepisów konstytucji. PiS z Kukizem stworzyli koalicję wstydu. W momencie, kiedy nastąpił deal polityczny pomiędzy PiS a Kukizem, stało się oczywiste, że sędziowie zostaną wybrani w pierwszym głosowaniu, mając 3/5 głosów – wyjaśnił.

źródło: TVP Info, PAP

– Mieliście panowie możliwość zgłaszać „dobrych” kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa; woleliście nie wziąć udziału w głosowaniu – odparł poseł PiS Łukasz Schreiber. Dodał, ze „z art. 187 u 3. [polskiej konstytucji – przyp.red.] jasno wynika, że nie ma w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa indywidualizmu kadencji sędziów, jaka jest na przykład w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego” i „sędziowie powinni być wybierani tak jak Sejm, w jednym terminie, wszyscy na czas swojej kadencji”.Do tych słów odniósł się senator PO Mieczysław Augustyn. – Większość konstytucjonalistów uznaje, że łączne skrócenie kadencji jest naruszeniem konstytucji – wskazał.