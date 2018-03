Świadek: Nie zgadzałam się na podpisanie decyzji zwrotowej ws. Mokotowskiej 63

– Nie zgadzałam się na podpisanie decyzji zwrotowej ws. Mokotowskiej 63 – powiedziała w środę przed komisją weryfikacyjną Agata Szpakowska-Ignaczak, która była referentem sprawy. Dodała, że przełożeni wydali jej polecenie, żeby przygotować taką decyzję i podpisać się pod nią.

Na rozprawie komisja weryfikacyjna bada sprawę zreprywatyzowanej w 2011 r. nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 63. Połowę praw do niej uzyskała była pracownica Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. W połowie ubiegłego roku sprzeciw wobec reprywatyzacji wyraziła prokuratura. Nieruchomość została zwrócona chociaż już w 2004 r. odmówiono reprywatyzacji kamienicy przy Mokotowskiej.



Na wstępie świadek powiedziała, że nie pracuje w urzędzie miasta od siedmiu lat, zwolniła się w czerwcu 2011 r. i od tamtego czasu nie miała styczności z aktami ws. Mokotowskiej 63.



Odpowiadając na pytania przewodniczącego komisji Patryka Jakiego, świadek powiedziała, że wniosek ws. reprywatyzacji Mokotowskiej 63 został złożony po terminie. Zaznaczyła jednak, że pojawiło się nowe orzecznictwo, jednak nie pamiętała szczegółów.



– Miałam pewne wątpliwości, czy wszystko zostało w tej sprawie sprawdzone i uważałam, że nie powinna być na tym etapie postępowania wydana decyzja pozytywna – zeznała świadek.



Dopytywana, dlaczego mimo to wydano decyzję o zwrocie w 2011 r., odpowiedziała: „tak zadecydowali moi zwierzchnicy”. Wskazała m.in. na Jakuba R. Jak mówiła, przełożeni wydali jej polecenie, żeby przygotować decyzję pozytywną o zwrocie i podpisać się pod nią.



– Nie zgadzałam się na podpisanie tej decyzji, wszystko przedstawiłam w moim piśmie do dyrektora Jakub R., dlaczego nie chcę parafować tej decyzji (...). Nie uznano moich wątpliwości i kazano mi podpisać decyzję – zeznała świadek.





Świadek, referentka sprawy #Mokotowska63: Nie zgadzałam się z treścią pozytywnej decyzji i nie chciałam jej parafować, poinformowałam o tym na piśmie dyrektora Jakuba R. Otrzymałam jednak ustne polecenie wydania takiej decyzji #KomisjaWeryfikacyjna — KomisjaWeryfikacyjna (@KW_GOV_PL) 7 marca 2018

„Czułam się osamotniona w urzędzie przedstawiając swoje wątpliwości”



Świadek mówiła, jej kierownik przychodził do pokoju i pytał się, czy już podpisała decyzję. – Byłam wezwana do dyrektora i przy tej rozmowie był mój kierownik i naczelnik. Miałam przedstawić moje wątpliwości, przedstawiłam te wątpliwości dosyć niejasno, bo byłam zdenerwowana – zeznała świadek.



Dodała, że przedstawiła swoje wątpliwości na piśmie w 2011 r. Pismo to, jak dodała, skopiowała i wzięła ze sobą zwalniając się z pracy właśnie w 2011 r.



– Cały czas czułam, że coś jest nie tak w tej sprawie, nie byłam do końca przekonana, też nie uważałam, że mam rację, moi przełożeni mają szerszą wiedzę (...). Twierdziłam, że widocznie te moje wątpliwości nie są zasadne – powiedziała świadek.



Jak dodała, „czuła się wręcz osamotniona w urzędzie przedstawiając swoje wątpliwości”. Dodała, że początkowo odmówiła parafowania decyzji, jednak finalnie to zrobiła. – Czułam nacisk i już trzeba było coś z tym zrobić – dodała świadek.



Pytana przez Jakiego, czy jest zdania, że reprywatyzacja Mokotowskiej 63 była niezgodna z prawem, odparła: „Nie, nie jestem przekonana”. – Nie znam do końca szczegółów tej sprawy i tak nie uważam – zaznaczyła świadek.



Jaki zwracał uwagę, że w sprawie Mokotowskiej 63 była decyzja o odmowie zwrotu wydana w 2004 r. przez prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego, którą następnie potwierdził wojewoda. Dodał, że takie rozstrzygnięcie potwierdził już za rządów PO też radca prawny z ratusza oraz zespół koordynujący.





Świadek, referentka sprawy #Mokotowska63: Czułam nacisk mojego przełożonego Krzysztofa R., aby wydać decyzję, która zwracała nieruchomość #KomisjaWeryfikacyjna — KomisjaWeryfikacyjna (@KW_GOV_PL) 7 marca 2018

Dwa wnioski



Na początku rozprawy przedstawiciel PO w komisji Robert Kropiwnicki złożył wniosek o poszerzenie listy świadków o Jakuba R. oraz obecnego zastępcę koordynatora ds. służb specjalnych Macieja Wąsika. Wąsik w 2011 r. był radnym i szefem klubu radnych PiS w radzie miasta.



Jaki podkreślił, że Jakub R. jest w areszcie i nie może zeznawać. Natomiast postulat dotyczący wezwania Wąsika to próba "zrzucenia odpowiedzialności" za aferę reprywatyzacyjną. – To jest próba opryskania ludzi, którzy kierują teraz CBA i walczą z korupcją – powiedział Jaki.



W głosowaniu komisja odrzuciła wnioski posła PO.

Bajko: Nie zajmowałem się rozpatrywaniem konkretnych spraw



Kolejnym świadkiem jest były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami warszawskiego Ratusza Marcin Bajko.



Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta usiłował dowiedzieć się od świadka, dlaczego w 2011 roku wydano decyzję reprywatyzacyjną. Marcin Bajko odpowiadał między innymi na pytanie, czy można było ją wydać mimo iż wniosek dekretowy złożono po terminie.



Marcin Bajko mówił też, że nie zajmował się rozpatrywaniem konkretnych spraw. Świadek zeznał, że dopiero dwa lata temu z mediów dowiedział się, iż kamienicę przy Mokotowskiej zreprywatyzowano.



Marcin Bajko był w tym czasie dyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami. Były szef BGN-u mówił, że nie otrzymał w tej sprawie propozycji korupcyjnej. Przyznał też, że nie pamięta kiedy pożyczył swojemu zastępcy Jakubowi R. milion złotych.

M. Bajko, były dyrektor BGN w warszawskim ratuszu: Co do zasady nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku złożonego po terminie #KomisjaWeryfikacyjna #Mokotowska63 — KomisjaWeryfikacyjna (@KW_GOV_PL) 7 marca 2018

Sprzeciw prokuratury wobec reprywatyzacji



W połowie ubiegłego roku Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wniosła sprzeciw do SKO od ostatecznych decyzji prezydent Warszawy z 2011 r. ws. Mokotowskiej, ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego m.in. na rzecz Marzeny K.



Prokuratura wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji prezydent Warszawy z 2011 r. Argumentowała, że w tych sprawach już wcześniej została wydana ostateczna decyzja, umarzająca postępowanie jako bezprzedmiotowe.



Świadkowie przed komisją



Rzecznik prasowy komisji Oliwer Kubicki poinformował, że na rozprawę jako świadkowie zostali wezwani: Agata Szpakowska-Ignaczak, która była referentem sprawy Mokotowskiej 63 i b. dyrektor BGN Marcin Bajko. Jako strony mają zeznawać: właściciel roszczeń Henryk Orfinger; Maria Krystyna Krasuska, na którą została wydana decyzja reprywatyzacyjna oraz prezes spółki Mokotowska 63 Tomasz Winciorek.

Decyzje prezydenta stolicy



Kubicki przekazał, że kamienica przy Mokotowskiej 63 uległa znacznym zniszczeniom podczas II wojny światowej, a przed wojną stanowiła własność małżeństwa Gecela oraz Chany z domu Birenbaum Orfinger.



W kwietniu 2004 r. zapadła decyzja prezydenta Warszawy o umorzeniu postępowania o przywrócenie terminu do złożenia wniosku ws. zwrotu tej nieruchomości. Jednak w lutym 2011 r. zapada kolejna decyzja prezydenta stolicy o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na rzecz Mirosława Bieńka. W jej następstwie ustanowiono prawo użytkowania wieczystego po połowie na rzecz Marii Krasuskiej i Marzeny K.